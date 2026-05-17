Dried Fish Rush: पावसाळ्यापूर्वी सुक्या मासळीची धावपळ; रायगडात भाव स्थिर, खवय्यांची खरेदीला गर्दी

पाली : पावसाळा काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. 1 जून पासून दोन महिने पावसाळ्यात मासेमारी बंद असते. पावसाळ्यातील बेगमीसाठी सुकी मासळी हक्काची जिन्नस आहे. आणि मग यावेळी मांसाहारी खाणा-यांना सुक्या मासळीचा उत्तम पर्याय असतो. त्यामुळेच या दिवसांत सुकी मासळी खरेदी व साठवण करण्याची अनेक जणांची लगबग सुरु आहे. शिवाय भाव देखील स्थिर आहेत. परिणामी खवय्ये सुकी मासळी खरेदीची घाई करत आहेत..मागील वर्षी मे महिन्यात सुरू झालेला अवकाळी पाऊस आणि त्याचबरोबर लांबलेला पाऊस यामुळे सुक्या मासळीची कमतरता होती. शिवाय भाव देखील प्रचंड वधारले होते. मात्र यंदा सुक्या मासळीचे भाव स्थिर आहेत. सध्या अगोटीची लगबग सुरु असून जिल्ह्यातील आठवडा बाजार व मासळी बाजारात सुकी मासळी खरेदीसाठी रेलचेल सुरु आहे. पावसाळ्याच्या चार महिन्यात भाजीपाला व मासळी यांची आवक कमी होते. आणि त्यांचे भाव देखील वधारतात अशा वेळी घरात साठवुन ठेवलेली सुकी मासळी काढली की मग जेवण चांगले जाते. प्रतिकूल वातावरण व अवकाळी पाऊस यामुळे मागील वर्षभरात समुद्रात अगदी कमी प्रमाणात मासळी सापडत आहे. शिवाय सापडलेली मासळी ताजी विकण्यावर मच्छिमारांचा कल असतो. मासळी आधीच कमी मग सुकविण्यासाठी कुठून उरणार त्यामुळे मासळी फार कमी जण सुकवितात. मात्र यंदा मोठ्या प्रमाणात मासळी सापडून सुकविण्यावर भर दिल्याने सुकी मासळी पुरेशी असल्याने जिल्ह्यासह पुणे मुंबई या शहरातील पर्यटक व नागरिक आवर्जून येथून खरेदी करून घेऊन जातात. तर काहीजण भेट म्हणून देखील देतात..पावसाळ्यात खाण्यासाठी सुकी मासळी साठवून ठेवते. त्यामुळे दर वर्षी या दिवसांत सुकी मासळी खरेदी करते. जेवणात मासे मटण नसले तर सुकी मासळी आवर्जुन लागते. त्यामूळे सुकी मासळी खरेदी केली आहे. जिल्ह्यात चांगल्या दर्जाची सुखी मासळी मिळते.तृप्ती घोलप, शिक्षिका, तळोजा.मागील हंगामाच्या तुलनेत आता सुक्या मासळीचे भाव कमी व स्थिर झाले आहेत. पावसाळ्यातील बेगमीसाठी खवय्ये आवर्जून सुकी मासळी खरेदी करतात. पुणे मुंबई कडे जाणारे प्रवासी व पर्यटक तसेच स्थानिक नागरिक ही खरेदी करतात. किमती स्थिर असल्यामुळे अधिक खरेदी करत आहेत. ग्राहकांना उत्तम दर्जाची सुकी मासळी योग्य दरात पुरवतो.सुनील सावंत, सुकी मासळी विक्रेता, पेडली.फिरत्या सुक्या मासळी विक्रेत्यागावागावांत डोक्यावर टोपलीत सुकी मासळी घेवून विक्रीसाठी फिरणाऱ्या विक्रेत्या दिसत आहेत. या मासळी विक्रेत्यांकडून अनेक लोक परवडणाऱ्या किंमतीमध्ये सुकी मासळी आपल्या दारा समोरच सुकी मासळी खरेदी करतात..पेडली सुक्या मासळीचे हबपाली खोपोली राज्य महामार्गावर पेडली या गावी सुकी मासळी विक्रेते केंद्रित झाले आहेत. सध्या या ठिकाणी सुक्या मासळीची सात ते दुकाने आहेत. त्याचबरोबर या मार्गावर चीवे येथे देखील सुकी मासळी विक्रेते बसतात. त्यामुळे पुणे व मुंबई कडे जाणारे प्रवासी व पर्यटक आवर्जून या ठिकाणी थांबून चांगल्या दर्जाची सुकी मासळी खरेदी करतात. त्यामुळे पेडली हे सुक्या मासळीचे हब झाले आहे. इतर ठिकाणी मिळणाऱ्या सुक्या मासळीपेक्षा पेक्षा या ठिकाणी मुबलक विविध दर्जाची मासळी मिळते तेही योग्य दारात..सुकी मासळीचे भाव प्रतिकिलो1) साधे सोडे - 1200 ते 1600 रुपये2) उच्च दर्जाचे सोडे - 1800 ते 2000 रुपये3) बांगडा - 20 व 25 रुपये 1 नग4) अंबाडी - दर्जानुसार 500, 600 व 700 रुपये5) सुकट - दर्जानुसार साधी 200, चांगली 300 व 350 रुपये6) बोंबील - 500 रुपये.7) खाडीचे बोंबील – साईजनुसार 600 ते 800 रुपये8) माकुल - आत्ता 700 ते 800 रुपये. पण आवक कमी असल्याने उपलब्ध होत नाहीत.9) पांढरी मोठी वाकटी - 600 ते 700 रुपये10) छोटी वाकटी - 400 रुपये11) मांदेली - आत्ता 200 रुपये.12) मासे सुकट/ दांडी सुकट (खारे) – साधे 400, उत्तम 500 रुपये13) रेपटी - 400 रुपये14) सुरमई - छोटी 600 मोठी 800 रुपये15) ढोमी - 300 रुपये.