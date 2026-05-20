Kokan: खरीप हंगामावर एल निनोचं सावट, कृषी विभागाचा इशारा; योग्य वाण निवडा अन् सिंचन योजनेचा लाभ घ्या

सिंधुदुर्गनगरी: जागतिक हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा 'एल निनो' सक्रिय होण्याची दाट शक्यता असून, याचा थेट परिणाम भारतीय मॉन्सूनवर होण्याची चिन्हे आहेत. पॅसिफिक महासागरातील तापमानवाढीमुळे मॉन्सून कमकुवत होऊन पावसाचे आगमन उशिरा होणे, पावसाच्या दोन सत्रात मोठा खंड पडणे किंवा एकूण पर्जन्यमान कमी राहणे, असे परिणाम जाणवू शकतात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला अतिवृष्टीचा इतिहास असला, तरी या संभाव्य आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आतापासूनच मूलस्थानी मृद व जलसंधारणाच्या व इतर उपाययोजना कराव्यात, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री नाईकनवरे यांनी केले आहे..एल निनोमुळे खरीप हंगामातील पेरणी लांबणीवर पडू शकते. मातीतील ओलावा लवकर कमी झाल्याने पिकांवर ताण येतो, ज्यामुळे पिकांची वाढ खुंटते आणि उत्पादनात घट होण्याची शक्यता असते. विशेषतः पिके फुलोऱ्यावर असताना पाण्याचा तुटवडा भासल्यास मोठे नुकसान होऊ शकते..शेतकऱ्यांनी पावसाचे पाणी शेतातच मुरवण्यासाठी उताराला आडवी नांगरणी, मशागत आणि समतल पातळीवर पेरणी करावी. बाष्पीभवन रोखण्यासाठी प्लास्टिक किंवा पालापाचोळ्याच्या जैविक आच्छादनाचा वापर करावा, ज्यामुळे जमिनीतील ओलावा दीर्घकाळ टिकतो. डोंगराळ भागात सलग समपातळी चर खोदावेत. ओढ्या-नाल्यांमधील वाहते पाणी अडवण्यासाठी लोकसहभागातून वनराई बंधारे बांधांचे नियोजन करावे..El Nino Monsoon: ‘एल निनो’ रोखणार मॉन्सूनची वाटचाल; पर्जन्यमान घटणार, कृषीला फटका शक्य...शेतकऱ्यांनो, योग्य वाण निवडा !पाण्याचा ताण सहन करण्यासाठी दीर्घ मुदतीच्या जातींऐवजी कमी कालावधीच्या (१००-११० दिवस) जातींची निवड करावी. लवकर पक्व होणारे हळवे वाण, जसे की रत्नागिरी-१, कर्जत-३, रत्नागिरी-२४, कर्जत-७तसेच अत्यंत हळवे वाण (विलंब झाल्यास) रत्नागिरी-७३, कर्जत-१८४ यांचा वापर करावा. पावसाला दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास नाचणी, वरी, भुईमूग किंवा कडधान्यांचा (चवळी, उडीद) विचार करावा..सिंचन योजनांचा लाभ घ्या !संरक्षित सिंचन उपलब्ध होण्यासाठी मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना, सूक्ष्म सिंचन, प्लास्टिक मल्चिंग आदी योजनांचा लाभघ्यावा. यासाठी महा-डीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी आपल्या क्षेत्रातील सहायक कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे कृषी विभागाच्या प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.