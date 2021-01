ऐकावं ते नवलचं ; वीज मीटर तर दिले नाहीच, बिल मात्र आले २१ हजाराचे

लांजा (रत्नागिरी) : ग्राहकाला वीज मीटर न देताच महावितरण कार्यालयाने सुरवातीला १६ हजार ९३० व त्यानंतर थकबाकीसह २१ हजार ४८० रुपयांचे वीजबिल देण्याचा अचाट पराक्रम केला आहे. महावितरणच्या या अनागोंदी कारभाराबद्दल भांबेड येथील सतीश शंकर राणे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. भांबेड येथील रहिवासी असणाऱ्या सतीश राणे यांनी २०१६ मध्ये लांजा बाजारपेठेतील सद्‌गुरू कॉप्लेक्‍स या इमारतीमध्ये एक गाळा विकत घेतला होता. त्यानंतर वीजमीटरसाठी लांजा येथील महावितरणच्या कार्यालयाकडे २९ ऑगस्ट २०१६ ला अर्ज आणि २ हजार २७५ रुपये भरले. मात्र, त्यांना मीटर देण्यात आले नाही. त्यानंतर महावितरणकडून २३ सप्टेंबर २०१९ ला सतीश राणे यांना लांजा कार्यालयाने २३ सप्टेंबर २०१९ ला १६ हजार ९३० इतके वीज बिल देण्यात आले. हेही वाचा - चंपक मैदान परिसरात दुर्मिळ इजिप्शिअन गिधाड आढळले मीटर नसताना त्याचे बिल कसे काढले, याबाबत शाखा अभियंता माळी यांनी विचारले. मात्र त्यांना उत्तर देता आलेले नाही. राणे यांनी महावितरणच्या उपकार्यकारी अभियंता यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. मात्र त्यानंतरही महावितरणच्या कारभारात सुधारणा झाली नाही. महावितरणने पुन्हा सतीश राणे यांना थकबाकीसह २१ हजार ४८० रुपये बिल भरण्यासाठी तगादा लावला आहे. संपादन - स्नेहल कदम

