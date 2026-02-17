Sindhudurg Elephant : ‘बाहुबली’-‘गणेश’मध्ये झुंजीची धास्ती सातही हत्ती केरमध्ये दाखल; वन विभाग कर्मचाऱ्यांसमोर नवे आव्हान

दोडामार्ग : सहा हत्तींच्या कळपाचा वावर केर गावातील तळीच्या वरच्या बाजूला आहे, तर ‘बाहुबली’ सुद्धा केरमध्ये दाखल झाला असून, घाडवस मंदिराजवळ येऊन पोहोचला आहे. ‘बाहुबली’ हत्ती कळपाला येऊन मिळाला, तर ‘गणेश’ व ‘बाहुबली’ यांच्यात युद्ध जुंपण्याची तीव्र शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. .यासाठी वन विभागाने हत्तींच्या मार्गावर ठिकठिकाणी गस्त वाढविली असून, हत्तींच्या कळपाला रानातच थोपवून धरण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. घोटगे गावात ठाण मांडून असलेल्या हत्तींच्या कळपाने आता आपला मोर्चा केर गावाच्या दिशेने वळविला आहे..Kolhapur Wildlife Terror : पन्हाळा शाहूवाडी परिसरात वन्यप्राण्यांचा अक्षरशः कहर; बिबट्या, रानडुकरांच्या हल्ल्यांनी शेतकरी भयभीत, वन विभागाकडे तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी.वन विभागाला मिळालेल्या लोकेशननुसार आज केर गावात सहा हत्तींचा कळप पोहोचला आहे. त्यांचा वावर गावातील तळीच्या वरच्या बाजूस खासगी वनक्षेत्रात आहे. गणेश, ओंकार, छोटी मादी, मोठी मादी व दोन पिल्ले (एकूण ६) यांचा यात समावेश आहे. घाटमाथ्यावर स्थिरावलेल्या बाहुबली टस्कराने चार दिवसांपूर्वी पुन्हा तिलारी कार्यक्षेत्रात हजेरी लावली. .हा बाहुबलीही आज केर गावात दाखल झाला आहे. कळपापासून काही अंतरावर तो आहे. या कळपाचे नेतृत्व याआधी बाहुबलीकडे होते. त्यावेळी गणेश टस्कर छोटा व अल्प ताकदीचा होता; मात्र कालांतराने त्याच्यात शारीरिक बदल झाले. त्यानंतर कळपाच्या नेतृत्वासाठी तो दावेदार बनला. यातूनच गेल्या वर्षी बाहुबली आणि गणेश हत्ती यांच्यात युद्ध जुंपले होते. या युद्धात गणेशचे बळ बाहुबलीवर भारी पडले..Gadhinglaj Leopard : बिबट्या की दुसरा वन्यप्राणी? रात्री शेतात हॅलोजनचा उजेड; शेतकरी जागा, पण वनखाते झोपेत.गणेशने बाहुबलीला पळवून लावले आणि कळपाचा ताबा आपल्याकडे घेतला. हा दोघांमधील संघर्षाचा प्रकार अद्यापही कोणी विसरलेला नाही. आता पुन्हा बाहुबलीचे आगमन झाले आहे. बाहुबली कळपापासून काही अंतरावरच आहे. .कळपाची आणि बाहुबलीची भेट झाली, तर गणेश आणि बाहुबली यांच्यात युद्ध जुंपणार, हे निश्चित असल्याचे प्राणी अभ्यासक सांगतात. याचे परिणाम काय उद्भवतील हे सांगता येणार नाही. कारण, या दोघांत जर युद्ध जुंपले, तर त्या भीतीने कळपातील अन्य मादी, पिल्ले यांच्यावर परिणाम होऊ शकतो. .गावालगतच त्यांचा वावर असल्याने युद्धाच्या भीतीने सैरभैर होऊन गावातदेखील शिरकाव करू शकतात. त्यातून नुकसानाची तीव्रता वाढू शकते. त्यामुळे त्यांना रानातच थोपविणे वन विभागासाठी आव्हान बनले आहे. .यासाठी वन विभागाकडून गाव वेशीवरच्या प्रत्येक मार्गावर कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. या हत्तींना रानातच थोपवून धरण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करीत आहेत; मात्र या साऱ्या प्रकारांमुळे स्थानिक ग्रामस्थांनी धास्ती घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.