Sindhudurg Elephant : ‘बाहुबली’-‘गणेश’मध्ये झुंजीची धास्ती सातही हत्ती केरमध्ये दाखल; वन विभाग कर्मचाऱ्यांसमोर नवे आव्हान

Elephant Herd : दोडामार्ग तालुक्यातील केर गाव परिसरात पुन्हा एकदा हत्तींची धास्ती वाढली आहे. सहा हत्तींचा कळप आणि ‘बाहुबली’ टस्कर एकाच परिसरात दाखल झाल्याने संभाव्य संघर्षाची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दोडामार्ग : सहा हत्तींच्या कळपाचा वावर केर गावातील तळीच्या वरच्या बाजूला आहे, तर ‘बाहुबली’ सुद्धा केरमध्ये दाखल झाला असून, घाडवस मंदिराजवळ येऊन पोहोचला आहे. ‘बाहुबली’ हत्ती कळपाला येऊन मिळाला, तर ‘गणेश’ व ‘बाहुबली’ यांच्यात युद्ध जुंपण्याची तीव्र शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

