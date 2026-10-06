Dapoli Encroachment Crime : दापोलीत अतिक्रमणांवर हातोडा! ८० टपऱ्यांवर नगरपंचायतीचा जेसीबी; काहींनी स्वतःहून हटविले, उर्वरितांवर थेट कारवाई

दापोली - शहरातील मुख्य रस्त्यालगत वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या अनधिकृत टपऱ्या व खोक्यांवर अखेर दापोली नगरपंचायतीने मंगळवारी थेट जेसीबी फिरविला. केळसकर नाका ते जालगाव पेट्रोल पंप तसेच केळसकर नाका ते दापोली एसटी स्थानक या प्रमुख मार्गांवरील अतिक्रमणांवर झालेल्या या कारवाईमुळे शहरातील रस्ते आणि पादचारी मार्ग मोकळे होण्यास सुरुवात झाली. नगरपंचायतीने कारवाईपूर्वी वारंवार नोटिसा देऊनही अतिक्रमणे न हटविणाऱ्या व्यावसायिकांवर अखेर प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली..दापोली शहरातील मुख्य रस्त्यांच्या दुतर्फा अनेक ठिकाणी टपऱ्या, खोके व अन्य स्वरूपाची अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली होती. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होण्याबरोबरच पादचाऱ्यांनाही रस्त्यावरून जीव मुठीत धरून चालावे लागत होते. या पार्श्वभूमीवर नगरपंचायतीने अतिक्रमणांविरोधात कारवाईचा निर्णय घेतला..आज ता. ०६ रोजी सकाळी नगरपंचायतीकडून ध्वनिक्षेपकाद्वारे उद्घोषणा करण्यात आली. न्यायालयाची स्थगिती नसलेल्या अतिक्रमणधारकांनी आपल्या टपऱ्या व खोके तसेच आतील साहित्य दुपारी दोन वाजेपर्यंत स्वतःच्या खर्चाने हटवावे, अन्यथा दुपारी अडीच वाजता नगरपंचायतीकडून कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला होता. त्यानंतर काही व्यावसायिकांनी स्वतःहून आपले साहित्य व आपले खोके हटविले. मात्र, काहींनी प्रशासनाच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष केल्याने दुपारनंतर जेसीबीच्या सहाय्याने अतिक्रमणे हटविण्यास सुरुवात करण्यात आली. विशेष म्हणजे अनेक वर्ष रखडलेली एसटी स्टँडच्या बाजूस असलेल्या गल्लीतील खोके आज या कारवाई मध्ये हटवण्यात आली..या कारवाईत सुमारे ८० टपऱ्या व खोके हटविण्यात आले. नगरपंचायतीचे सुमारे ४० कर्मचारी आणि दोन जेसीबी या मोहिमेत सहभागी झाले होते. कारवाई दरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी दापोली पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक महेश तोरसकर यांच्या नेतृत्वाखाली कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.मुख्याधिकारी महेश धुमाळ आणि प्रशासकीय अधिकारी सारंग कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली. नगरपंचायतीने यापूर्वी संबंधित अतिक्रमणधारकांना अनेकदा नोटिसा बजावून अनधिकृत बांधकामे स्वतःहून हटविण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र, नोटिसांकडे दुर्लक्ष झाल्याने अखेर प्रत्यक्ष कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला..दापोलीमध्ये अशा व्यापक स्वरूपाची अतिक्रमणविरोधी कारवाई यापूर्वी क्वचितच पाहायला मिळाली होती. त्यामुळे या कारवाईची शहरात जोरदार चर्चा सुरू असून, नागरिकांनी प्रशासनाच्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे. मुख्य रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटविल्यानंतर वाहतूक सुरळीत होण्याबरोबरच पादचाऱ्यांसाठीही मार्ग उपलब्ध होणार असल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. शहरातील उर्वरित अनधिकृत अतिक्रमणांवरही अशीच सातत्यपूर्ण कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..अतिक्रमणधारकांना यापूर्वी अनेकदा नोटिसा देऊन अनधिकृत बांधकामे स्वतःहून हटविण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी पुरेसा वेळही देण्यात आला. मात्र, मुदत देऊनही अतिक्रमणे न हटविल्याने नगरपंचायतीला ही कारवाई करावी लागली. न्यायालयाची स्थगिती असलेली बांधकामे वगळून अनधिकृत अतिक्रमणांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात आली आहे.शहरातील रस्ते व पादचारी मार्ग अतिक्रमणमुक्त ठेवणे, वाहतुकीला अडथळा दूर करणे आणि नागरिकांना सुरक्षित व मोकळा मार्ग उपलब्ध करून देणे हा नगरपंचायतीचा उद्देश आहे. यापुढेही अनधिकृत अतिक्रमणांविरोधात नियमानुसार सातत्याने कारवाई करण्यात येईल; दापोली नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी महेश धुमाळ यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.