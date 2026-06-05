Raigad: पर्यावरण दिन विशेष; निसर्ग सौंदर्याने नटलेला आणि जैवविविधतेने समृद्ध 'रायगड'

पाली: महाराष्ट्राच्या पश्चिम भागातील रायगड जिल्हा आपल्या अथांग निसर्गसौंदर्याने आणि अद्वितीय जैवविविधतेने नटलेला आहे. तब्बल ७,१४८ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या या जिल्ह्याचा जवळपास एक चतुर्थांश भाग वनांनी व्यापलेला असून २४० किमीचा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा या जिल्ह्याला लाभला आहे. समृद्ध सह्याद्रीच्या रांगा, नद्यांची सुपीक खोरी आणि कांदळवने (मॅन्ग्रोव्हज) यांमुळे हा जिल्हा निसर्गप्रेमी आणि पक्षी अभ्यासकांसाठी नंदनवन ठरला आहे..जिल्ह्यात पक्ष्यांच्या तब्बल ४२६ प्रजातींची नोंद असून महाराष्ट्राची पाचही मानचिन्हे राज्य पक्षी हरियाल, राज्य प्राणी शेकरू, राज्य फूल ताम्हण, राज्य मासा सरंगा (सिल्व्हर पापलेट) आणि राज्य फुलपाखरू ब्लू मॉर्मॉन येथे दिमाखात वावरताना आढळतात. कर्जत, सुधागड, महाड, रोहे आणि श्रीवर्धन या तालुक्यांमध्ये वनांचे प्रमाण अधिक असून काही भाग 'इको सेन्सिटिव्ह झोन' म्हणून घोषित करण्यात आला आहे..Raigad: कोतुर्डे व परिसरात मगरींचा थरार, धरणातील पाणी संपल्याने मगरी धरणाबाहेर.नुकतेच श्रीवर्धन येथील काळिंजे खाडीत अतिदुर्मिळ 'समुद्री घोडा' आढळला, ज्याला वाघासारखेच सर्वोच्च कायदेशीर संरक्षण आहे. याशिवाय, अलिबागच्या समुद्रकिनाऱ्यावर 'रेड नोट' (लाल जलरंक) हा नवीन पक्षी आणि माणगावमध्ये नामशेष होत चाललेल्या हिमालयन ग्रिफॉनसह तीन प्रजातींची गिधाडे एकत्र कॅमेऱ्यात कैद झाली आहेत. कर्नाळा पक्षी अभयारण्यात १५० हून अधिक पक्ष्यांच्या प्रजातींचे हक्काचे घर आहे..येथे मोर, बुलबुल, भारद्वाज, गरुड, सुतारपक्षी आणि बहिरी ससाणा यांसारखे पक्षी प्रामुख्याने आढळतात. तर फणसाड अभयारण्यात सुमारे ७०० प्रकारचे वृक्ष, १७ प्रकारचे प्राणी आणि ९० हून अधिक रंगीत फुलपाखरांची नोंद. सर्पगंधा, नरक्या यांसारख्या औषधी वनस्पती आणि १०० मीटरपेक्षा लांब असणारी 'गारंबीची वेल' हे येथील मुख्य वैशिष्ट्य आहे. जिल्ह्यातील जंगलात बिबटे, रानडुक्कर, भेकर, दुर्मिळ चौशिंगा व विविध प्रकारचे विषारी-बिनविषारी साप आढळतात. तसेच साग, ऐन, खैर, बहावा, पांगारा आणि जांभूळ या वृक्षांची मोठी संख्या आहे..Premium|Stock Market & Energy Outlook : होर्मुझ तणावामुळे शेअर बाजार दिशाहीन, ऊर्जा क्षेत्रात मात्र मोठी संधी.मात्र भविष्यातील कोस्टल रोड व विकासकामांच्या गदारोळात निसर्गाचा समतोल बिघडणार नाही, याची काळजी घेऊन या अनमोल ठेव्याचे संवर्धन करणे गरजेचे आहे.रायगड जिल्हा भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत संपन्न आहे. येथे घनदाट जंगले, नद्या, दलदलीचे प्रदेश, पठारे, माळराने, कांदळवने आणि समुद्रकिनारे अशी विविधांगी वैशिष्ट्ये आहेत. याच अनुकूल वातावरणामुळे थंडीच्या दिवसांत हजारो परदेशी स्थलांतरित पक्षी येथे दाखल होतात. अनेक अतिदुर्मिळ व संवेदनशील पक्षी-प्राण्यांचे हे हक्काचे वास्तव्य असून, या समृद्ध पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.