कोकण

Raigad: पर्यावरण दिन विशेष; निसर्ग सौंदर्याने नटलेला आणि जैवविविधतेने समृद्ध 'रायगड'

Raigad: A Treasure of Natural Beauty: सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेला रायगड जिल्हा समृद्ध जैवविविधता, घनदाट जंगले, विस्तीर्ण समुद्रकिनारे आणि दुर्मिळ वन्यजीवांसाठी ओळखला जातो.
Raigad

Raigad

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पाली: महाराष्ट्राच्या पश्चिम भागातील रायगड जिल्हा आपल्या अथांग निसर्गसौंदर्याने आणि अद्वितीय जैवविविधतेने नटलेला आहे. तब्बल ७,१४८ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या या जिल्ह्याचा जवळपास एक चतुर्थांश भाग वनांनी व्यापलेला असून २४० किमीचा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा या जिल्ह्याला लाभला आहे. समृद्ध सह्याद्रीच्या रांगा, नद्यांची सुपीक खोरी आणि कांदळवने (मॅन्ग्रोव्हज) यांमुळे हा जिल्हा निसर्गप्रेमी आणि पक्षी अभ्यासकांसाठी नंदनवन ठरला आहे.

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Raigad
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