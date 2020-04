मंडणगड शहरात तीन तास सुरू राहणार या अत्यावश्यक सेवा ; खेडच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय

मंडणगड - मंडणगड शहरापासून ४० किमी अंतरावर असणाऱ्या खेडमध्ये कोरोना बाधित रुग्णाचा मृत्यू झाल्याने मंडणगड नगरपंचायतीने शहरासाठी ता. ९ एप्रिल पासून सुधारित आदेश लागू केले आहेत. यात अत्यावश्यक सेवा (फळे, भाजीपाला, दूध व दुधाचे पदार्थ, किराणा माल इत्यादी सारख्या आवश्यक सेवा) सकाळी १० ते दुपारी १ वाजेपर्यंतच चालू ठेवण्यात येणार आहेत. चिकन, मटण, मच्छि अंडी यांची दुकाने सकाळी १० ते १ वाजेपर्यंतच चालू राहतील. सदर दुकानांपुढे होणारी गर्दी लक्षात घेता. अशी दुकाने बुधवार, शुक्रवार व रविवार या दिवशी पूर्ण वेळ बंद राहतील असा आदेश काढण्यात आला आहे. विक्रेता व ग्राहक यांनी मास्क वापरून सुरक्षित अंतर ठेवणे बंधनकारक आहे. दुकानातील साहित्य ग्राहकांना हाताळता येणार नाहीत. वाचा - अंत्यसंस्कारासाठी स्मशानभूमीत पोहचले अन् अग्नी देणार तेव्हढ्यात सुरु झाली हाणामारी... सदर अटींवर पालन करण्याची जबाबदारी दुकानदारांची राहणार आहे. या सूचना व अटींचे पालन न केल्यास संबंधीत दुकानदार याच्यावर कायदेशीर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. मेडिकल व दवाखाने अत्यावश्यक म्हणून पूर्णवेळ चालू राहतील. सदरील आदेश ता. ९ एप्रिल पासून पुढील आदेशपर्यंत लागू राहतील असे मुख्याधिकारी संतोष माळी यांनी नगरपंचायतीच्या वतीने काढण्यात आलेल्या आदेशात म्हटले आहे. दुपारी १ वाजल्यानंतर दुकाने बंद असताना विनाकारण बाहेर फिरणाऱ्या नागरिकांवर कारवाई करण्याचे संकेत त्यांनी दिले. स्वतः स्टाफसह गेल्या एक महिन्यापासून अक्षरश: मंडणगड शहरातील रस्त्यावर उतरून कामं करतोय. आम्ही ज्या संस्थेचं प्रतिनिधित्व करतोय ती संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाही, संसाधने अपुरी आहेत, मनुष्य बळाची कमतरता आहे पण त्या सर्व अडचणी वर मात करत काम करीत आहोत. गेल्या २-३ दिवसांपासून शहरात लौकडाऊन नसल्यासारखीच स्थिती होती. म्हणून नगरपंचायत प्रशासनाला आज कठोर निर्णय घ्यावा लागला आहे.

- संतोष माळी, मुख्याधिकारी, नगरपंचायत मंडणगड

