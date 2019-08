निर्दोष सुटल्यानंतरचा जल्लोष महागात; 40 जणांविरुद्ध गुन्हा 

रत्नागिरी - "आला रे आला, हातखंब्याचा वाघ आला', अशा घोषणा देत रॅली काढणे खुनी हल्ल्यातील निर्दोष सुटलेल्यांना महागात पडले. हा मनाई आदेशाचा भंग केल्याचा ठपका ठेवून शहर पोलिसांनी मुन्ना देसाई आणि सागर म्हापुसकर, महेश ऊर्फ बाबू म्हाप यांच्यासह सुमारे 40 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. येथील उबेद होडेकर यांच्यावर झालेल्या खुनी हल्ल्याप्रकरणी संशयित म्हणून मुन्ना देसाईसह दहा जणांना ग्रामीण पोलिसांनी अटक केली होती. आठ ते नऊ महिने ते कोठडीतच होते. या गुन्ह्याचा निकाल 21 तारखेला लागला. न्यायालयाने संशयाचा फायदा देऊन या सर्वांची निर्दोष मुक्तता केली. देसाई निर्दोष सुटल्याच्या आनंदात समर्थकांनी गाड्यांचे हेडलाईट, इन्डीकेटर लावून कर्कश हॉर्न देत मुख्य रस्त्यावरून धोकादायक स्थितीत वाहने चालवली. आरडा-ओरड करीत "आला रे आला, हातखंब्याचा वाघ आला', अशा घोषणा देत जनतेच्या मनात भीती निर्माण होईल, असे वातावरण तयार केले. रहदारीला अडथळा करून रॅली काढली. जिल्हाधिकाऱ्यांचा मनाई आदेश लागू असताना त्याचा भंग केला, असा ठपका पोलिसांनी ठेवला. यात मुन्ना देसाई, सागर म्हापुसकर, जिल्हा परिषद सदस्य महेश ऊर्फ बाबू म्हापसह 40 जणांचा समावेश असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. रॅलीची व्हिडिओ क्‍लिप मिळाल्यानंतर हवालदार महेश कुबडे यांच्या तक्रारीवरून शहर पोलिसांनी महाराष्ट्र पोलिस कायदा कलम 37(1), (3) चा भंग, 135, 110, 117, मोटार वाहन कायदा कलम 184 प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे. देसाईसह दहा जणांची 21 तारखेला न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. तेव्हा सायंकाळी विशेष कारागृहाबाहेर जमाव होता. देसाई याच्यासह काही जण कारागृहातून बाहेर पडल्यानंतर संबंधितांनी रत्नागिरी ते हातखंबा मार्गावर विनापरवाना रॅली काढली.

Web Title: The excitement of the innocent escapes; crime against 40 peoples