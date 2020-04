बाळासह सुनेला कुटुंबीय नाकारते तेंव्हा....

सावंतवाडी _ तीन महिन्यांच्या बाळासह नवी मुंबईतून सूनबाई सावंतवाडी तालुक्‍यातील एका गावात आली; पण घरच्यांनीच प्रवेश नाकारला. त्यामुळे तिला जिल्हा रुग्णालयात क्वारंटाईन व्हावे लागले. तिचा पती सैन्यदलात कार्यरत आहे. या माहितीला तहसीलदार राजाराम म्हात्रे यांनी दुजोरा दिला आहे. पती सैन्यात आहे. ती कोरोनामुळे घाबरून गेली होती. त्यामुळे तिने नवी मुंबईहून तीन महिन्याच्या बाळासह गावी जाण्याचा निर्णय घेतला. पोलिसांची परवानगी घेऊन आपल्या सांगेली गावात आली. पती सैनिक असल्याने तिला सांगेली गावात सोडण्यासाठी पोलिस आले होते. कुटुंबीयांनी घरात घेतले नसल्याने तिला पोलिसांनी उपजिल्हा रुग्णालयात आणले. तेथून ओरोस येथे जिल्हा रुग्णालयात क्वारंटाईन करण्यात आले. पती नसल्याने कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर भीती वाटू लागली म्हणून तिने आपले घर गाठले; पण घरातील मंडळींनी तिला प्रवेश देण्यास नाकारल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. संबंधित महिला सांगेली गावात घरी आली; पण तिच्या कुटुंबीयांनी तिला घरात घेतले नाही. तीन महिन्यांच्या बाळाला दूध तापवून देण्याचे देखील नाकारले.

- राजाराम म्हात्रे, तहसीलदार

Web Title: A family banned daughter in law and her baby