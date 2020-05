कोरोना पॉझिटिव्ह महिलेच्या संपर्कातील "ते' कुटुंब निगेटिव्ह 

राजापूर ( रत्नागिरी ) - तालुक्‍यातील विखारेगोठणे येथील कोरोना पॉझिटिव्ह आढळलेल्या त्या महिलेच्या संपर्कातील कुटुंबातील चारहीजणांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आले आहेत. त्यामुळे आरोग्य विभागासह राजापूरवासीयांनी निःश्‍वास सोडला. मुंबईतून कुटुंबासह विखारेगोठणे येथे आलेल्या महिलेला कोरोनाची लागण झाल्याचे गत आठवड्यात निष्पन्न झाले. तालुक्‍यात पहिलाच कोरोनाचा रुग्ण आढळल्याने साऱ्यांमध्ये काहीसे भीतीचे वातावरण पसरले आहे. कोरोना पॉझिटिव्ह अहवाल आलेल्या महिलेसह तिच्या कुटुंबीयांना तातडीने रत्नागिरीला हलविण्यात आले तर, ज्या भागामध्ये ती महिला राहत होती त्या भागासह तीन कि. मी. चा परिसर प्रशासनाने तातडीने सील केला. परिसर तातडीने निर्जंतुकीकरण करण्याची मोहीम हाती घेतली. या घटनेने तालुक्‍यात खळबळ उडाली होती. त्या महिलेचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आला असला तरी तिच्या कुटुंबातील अन्य सदस्यांचा अहवाल नेमका कसा येणार, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले होते. त्यांचा काल सायंकाळी अहवाल निगेटिव्ह आल्यामुळे राजापूरवासीयांना दिलासा मिळाला आहे.





Web Title: Family Report Negative Who In Contact With Corona Positive Woman