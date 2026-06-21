Sindhudurg: दोन दिवसांपूर्वी अभिनेत्रीच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या मॉलला टाळं, एफडीएनं केली कारवाई

कुडाळ: शहरात सिनेअभिनेत्रीला आणून मोठ्या थाटात सुरू झालेल्या ‘आपला बझार’ मॉलवर अन्न व औषध प्रशासन विभागाने शुक्रवारी (ता. १९) सायंकाळी ‘व्यवसाय बंद’ची कारवाई केली. जोपर्यंत आवश्यक परवाना घेतला जात नाही, तोपर्यंत ‘आपला बझार’ बंद राहणार आहे. मॉल विनापरवाना सुरू असल्यामुळे आम्ही ही तपासणी केली. तेथे संशय आल्याने गुळाचे नमुनेसुद्धा घेण्यात आले आहेत. ग्राहकांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, असा इशारा पत्रकार परिषदेत अन्न सुरक्षा अधिकारी अभय चंदनशिवे यांनी दिला..मराठी अभिनेत्रीच्या हस्ते अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी मोठ्या गाजावाजात उद्घाटन झालेल्या येथील ‘आपला बझार’ या स्टोअरची अन्न व औषध प्रशासनाने तपासणी केली. हे भव्य स्टोअर चक्क ‘एफडीए’चा कोणताही वैध ‘एफएसएसएआय’ अन्न परवाना (फूड लायसन) नसताना बेकायदेशीरपणे सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार अधिकाऱ्यांच्या तपासणीत उघड झाला. प्रशासनाने तत्काळ व्यवसाय बंद करण्याची नोटीस बजावली आहे. या कारवाईची अधिकृत माहिती पत्रकार परिषदेत देताना कुडाळ-वेंगुर्ले विभागाचे अन्न सुरक्षा अधिकारी अभय चंदनशिवे यांनी सांगितले की, माहिती मिळताच ते स्वतः आणि त्यांचे सहकारी अन्न सुरक्षा अधिकारी गावित अशा दोन अधिकाऱ्यांच्या पथकाने 'आपला बझार' स्टोअरमध्ये प्रत्यक्ष तपासणी केली..Omraje Nimbalkar यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न! ऑपरेशन टायगर फेल करण्यासाठी उद्धव ठाकरेंची रात्रीत एक मोठी चाल.या तपासणीदरम्यान स्टोअरचे मालक नाईक तेथे उपस्थित नव्हते आणि त्यांनी आपली पूर्ण माहितीही प्रदर्शित केली नव्हती. त्यामुळे घटनास्थळी हजर असलेले स्टोअर मॅनेजर अमोल सुतार यांच्या उपस्थितीतच सर्व कायदेशीर कारवाई पार पाडण्यात आली आणि त्यांच्याच नावे नोटीस बजावण्यात आली. नियमानुसार ज्या व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल दीड कोटी रुपयांच्या वर असते, त्यांना ‘एफडीए’कडून ‘एफएसएसएआय’चा वैध परवाना घेणे अत्यंत बंधनकारक आहे. या स्टोअरच्या अंदाजानुसार त्यांचा वार्षिक व्यवसाय दीड कोटीच्या वर जाणार होता, असे असूनही त्यांनी परवाना घेतला नव्हता..विनापरवाना अन्न व्यवसाय सुरू ठेवणे हा अन्न सुरक्षा कायदा कलम ३१ नुसार गंभीर गुन्हा असून, कलम ६३ नुसार तो शिक्षेस पात्र आहे. त्यामुळे ‘एफडीए’च्या अधिकाऱ्यांनी तत्काळ व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. जोपर्यंत वैध ‘एफएसएसएआय’ लायसन्स मिळत नाही, तोपर्यंत स्टोअर उघडता येणार नाही. त्यांनी पुढे सांगितले की, केवळ परवान्याबाबतच नव्हे, तर ग्राहकांच्या आरोग्याची काळजी घेत एफडीए अधिकाऱ्यांनी स्टोअरमधील गुळाच्या साठ्यातून संशयावरून नमुने जप्त केले आहेत. हे नमुने पुढील तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले असून त्याचा अहवाल लवकरच येणार आहे..Yoga Day : सरकारी नोकरी हवीय? परीक्षा न देता मिळवा योग शिक्षकाची नोकरी; ८ हजार ते २६ हजारांपर्यंत पगार.वरिष्ठ कार्यालयाकडून मंजुरी आवश्यक! दरम्यान, अन्न सुरक्षा अधिकारी चंदनशिवे यांनी इशारा दिला आहे की, ‘या स्टोअरला आता ऑनलाईन अर्ज करून ‘एफडीए’च्या वरिष्ठ कार्यालयाकडून मंजुरी घ्यावी लागेल. जर त्यांच्या अर्जात किंवा स्टोअरमध्ये काही त्रुटी असतील, तर त्या त्यांना दूर कराव्या लागतील. संपूर्ण तपासणी होऊन जोपर्यंत वैध ‘एफएसएसएआय’ परवाना मंजूर केले जात नाही, तोपर्यंत त्यांना व्यवसाय पूर्णपणे बंद ठेवावा लागेल. तसेच भविष्यात ग्राहकांकडून कोणत्याही दुकानाबाबत तक्रार किंवा संशय आल्यास, तिथेही अशीच कडक कारवाई केली जाईल.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.