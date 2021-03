नाइलाजाने तोडलेले झाड काष्ठशिल्पाच्या रूपात जतन

साखरपा : अनेक वेळा काही झाडे नाइलाजाने तोडावी लागतात. पण असे तोडलेल्या झाडापासून काष्ठशिल्प तयार करून ते झाड जतन करण्याची कला साधली आहे ती दिलीप म्हैसकर या अवलिया कलाकाराने. दिलीप म्हैसकर हे मूळचे संगमेश्वर तालुक्यातील बुरंबी गावाचे रहिवासी. तिथे त्यांनी आपल्या घरातच काष्ठशिल्प संग्रहालय तयार केले आहे. गेली ४० वर्षे ते ही कला जोपासत आहेत. त्यांच्या घराजवळ असलेले नारळाचे झाड त्यांना नुकतेच नाइलाजाने तोडावे लागले. घरावर आल्याने हे झाड धोकादायक ठरत होते. त्यामुळे म्हैसकर यांनी ते झाड तोडले. पण तोडलेल्या झाडापासून काय करता येईल याच्या विचारातून एका काष्ठशिल्पाचा जन्म झाला. नाइलाजाने तोडलेले झाड वाया जावू न देता त्यापासून कायमस्वरूपी टिकावू काहीतरी करता येईल का या प्रश्नातून शिल्पाचा जन्म झाला आहे. जुन्या काळातील महाकाय प्राण्याच्या धर्तीवर हे शिल्प म्हैसकर यांनी तयार केले आहे. नारळाच्या खोडापासून चार पाय आणि प्राण्याचे धड तयार केले आहे तर झाडाच्या पोयीपासून कान तयार केले आहेत. तसेच एका जंगली झाडापासून प्राण्याचे तोंड तयार केले आहे. हे शिल्प टिकावे ह्यासाठी म्हैसकर यांनी वूड पॉलिश आणि बुरशी रोधक औषधांचा वापर करून शिल्पाला रंग दिला आहे. साधारण सात फुट उंच आणि तितकेच लांब असे हे शिल्प म्हैसकर यांनी घराच्या प्रवेशासमोर ठेवले असून प्रत्येकाचे लक्ष वेधून घेत आहे. हजारो वर्षांपूर्वी अस्तीत्वात असलेल्या महाकाय प्राण्यांची कल्पना डोळ्यासमोर ठेऊन ही काष्ठशिल्प तयार केले आहे. ज्यूरासिक पार्कसारख्या चित्रपटांमध्ये असे प्राणी संगणकीय कलेने पाहावयास मिळतात. असाच एखादा प्राणी करावी ही कल्पना प्रत्यक्षात उतरवली आहे. - दिलीप म्हैसकर, काष्ठशिल्पा कलाकार संपादन - धनाजी सुर्वे

Web Title: felled tree is preserved in the form of wood carvings