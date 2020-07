धक्कादायक ; निगेटिव्हचा झाला पाॅझिटिव्ह अन् उडाला गोंधळ

रत्नागिरी:- तालुक्यातील एका प्रसिद्ध खासगी कंपनीतील एका पॉझिटिव्ह रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्यापैकी एका व्यक्तीचा स्वॅब निगेटिव्हचा पॉझिटिव्ह झाल्यामुळे गोंधळ उडाला. आरोग्य विभागाने मध्यरात्री त्या व्यक्तीला रुग्णालयात दाखल केल्यामुळे चिंतेत भर पडली. या प्रकारामुळे आज सकाळपर्यंत गोंधळ उडाला होता. जिल्ह्यात कोरोनाचे रुग्ण सातत्याने वाढत आहेत. खासगी हॉस्पिटल, खासगी कंपन्यांमध्ये कोरोनाने शिरकाव केला आहे. रत्नागिरी एमआयडीसीतील कंपनीत मागील आठवड्यात कोरोनाचा रुग्ण आढळला होता. या कर्मचाऱ्यासोबत काम करणाऱ्या आठ ते नऊ कर्मचाऱ्यांना क्वारंटाईन करून त्यांचा स्वॅब घेण्यात आला होता. सुरुवातीला सर्वांचे अहवाल निगेटिव्ह आले. अहवाल निगेटिव्ह आल्यानंतर सर्वांना घरी सोडण्यात आले. मात्र एका कर्मचाऱ्याचा अहवाल संशयास्पद वाटल्याने त्याची पुन्हा टेस्ट करण्यात आली. या टेस्टचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने आरोग्य यंत्रणेची एकच धावपळ उडाली आणि शनिवारी रातोरात त्या कर्मचाऱ्याला उपचारासाठी कोव्हिड रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. रत्नागिरी एमआयडीसीतील एका खासगी कंपनीत मागील आठवड्यात कोरोनाचा रुग्ण सापडला होता. पुणे येथून प्रवास करून आलेला हा कर्मचारी पॉझिटिव्ह निघाल्याने एकच खळबळ उडाली. खबरदारी म्हणून कंपनी बंद ठेवण्यात आली असून त्या कर्मचाऱ्याच्या संपर्कात आलेल्या आठ ते नऊ कर्मचाऱ्यांना संस्थात्मक विलगिकरणात ठेवण्यात आले होते. त्यांचे स्वॅब घेऊन तपासणीसाठी पाठवण्यात आले होते. शुक्रवारी सर्वांचा अहवाल निगेटिव्ह आल्यानंतर सर्वांना घरी सोडण्यात आले. हे पण वाचा - अनधिकृत मासेमारी कराल तर सावधान! मत्स्यव्यवसाय खात्याची कडक पावले विलगीकरणात ठेवलेल्या एका कर्मचाऱ्याच्या अहवालाबाबत संशय निर्माण झाल्याने त्याला पुन्हा स्वॅब देण्यासाठी बोलावण्यात आले. स्वॅब घेऊन त्याला पुन्हा घरी पाठवण्यात आले. शनिवारी सायंकाळी संबंधित कर्मचाऱ्याचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने एकच खळबळ उडाली. रातोरात त्या रुग्णाला उपचारासाठी दाखल करण्यासाठी यंत्रणा धावली. तसेच त्या कर्मचाऱ्याच्या नातेवाईकांना होम क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. मध्यरात्री त्या व्यक्तीला अचानक हॉस्पिटलला आणल्यामुळे नातेवाईकांसह ग्रामस्थ गोंधळले होते. त्या व्यक्तीला आणत असताना नातेवाईकांना कोणतीच कल्पना न दिल्यामुळे चिंतेत भर पडली होती. अखेर विविध ठिकाणी चौकशी केल्यानंतर सविस्तर माहिती मिळाली. तेव्हा निगेटिव्हचा पॉझिटिव्ह झाल्यामुळे ही गडबड झाल्याचे सर्वांना समजले. संपादन - धनाजी सुर्वे

