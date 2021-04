शेतात सराव करणारी धावपटू राज्यात प्रथम 

मंडणगड ( रत्नागिरी) - डेरवण युथ गेम या राज्यस्तरीय स्पर्धेत मंडणगड तालुक्‍यातील नारगोली गावच्या कुमारी क्रांती मिलिंद म्हसकर हिने 18 वर्षाखालील वयोगटात लांब उडी व शंभर मीटर धावणे या दोन क्रीडा प्रकारात राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवला. मोकळ्या झालेल्या शेतात तिने सराव केला. सराव करण्यासाठी सुसज्ज मैदान नाही, क्रीडा संकुल नाही अशा प्रतिकुलतेवर तिने मात केली आहे. डेरवण येथे 24 ते 31 मार्च 2021 या कालावधीत झालेल्या स्पर्धेत विजेती होण्याचा मानही तिने मिळवला आहे. मंडणगड तालुक्‍यातील नवी दिशा स्पोर्टस अँकडॅंमीच्या एकूण तेरा खेळाडूंनी या स्पर्धेत सहभाग नोंदवत उत्तम कामगिरी केली. यात मंडणगड एक्‍सप्रेस या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या क्रांतीने दोन क्रीडा प्रकारात अतिशय उत्तम कामगिरी बजावली. जिद्द, मेहनत आणि चिकाटीच्या जोरावर मैदानात उतरत यश संपादन केले. राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांक मिळवून मंडणगड तालुक्‍यासह रत्नागिरी जिल्ह्याचा नावलौकीक वाढविला आहे. तिच्या या यशाबद्दल क्रांती व तिचे प्रशिक्षक प्रविण भुवड यांचे तालुक्‍यातील विविध स्तरातून कौतूक व अभिनंदन होत आहे. मंडणगड तालुका ओबीसी समन्वय समितीचे अध्यक्ष रघुनाथ पोस्टुरे, कुणबी सेवा संघ महिला आघाडी सेक्रेटरी सुप्रिया चांदीवडे, सामाजिक कार्यकर्ते इरफान बुरोंडकर यांनी भेट घेत तिचे अभिनंदन केले. मैदानाअभावी प्रतिभा संधीविना

मंडणगड तालुक्‍यातील ग्रामीण भागात विविध क्षेत्रांतील प्रतिभासंपन्न खेळाडू आहेत. मात्र सराव करण्यासाठी सुसज्ज मैदान नसल्याने त्यांच्या सरावाला मर्यादा येतात. प्रतिभा असूनही त्याला वाव मिळत नाही. क्रीडा संकुलाचा प्रश्न रखडलेलाच आहे. आजही तालुक्‍यातील क्रीडापट्टू मोकळ्या झालेल्या शेतात आपला सराव करतात.





Web Title: The first runner Kranti Mhaskar in the state to practice in the field