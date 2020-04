देवगडमध्ये उद्यापासून होणार मासळी लिलाव 

देवगड ( सिंधुदुर्ग ) - सामाजिक अंतराचे कोटेकोरपणे पालन करून मासळी लिलाव करण्याच्या सुचना कणकवली उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. नितीन कटेकर यांनी येथे दिल्या. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर गर्दी करण्याचे टाळा असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. त्यानुसार उद्या (ता. 20) येथील खाडीकिनारी मासळी लिलाव सुरू होणार आहे. मासळी खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी त्यांना आखणी करून दिलेल्या ठिकाणीच उभे राहण्याची सुचना त्यांनी केली. कोरोनाच्या पार्श्‍वभुमीवर राज्यात सर्वत्र लॉकडाऊन आहे. अशावेळी होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी येथे मासळी लिलाव करण्यासाठी परवानगी देण्याची मागणी मच्छीमार करीत होते. या पार्श्‍वभूमीवर कणकवली उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. कटेकर यांनी येथील मासळी लिलावाच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन काही सुचना केल्या. यावेळी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अमोल चव्हाण, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संजय कातिवले, मच्छीमार नेते भाई खोबरेकर, दिर्बा यांत्रिकी नौका चालक मालक संघटनेचे अध्यक्ष जगन्नाथ कोयंडे, तारामुंबरी मच्छीमार संस्थेचे अध्यक्ष विनायक प्रभू, मत्स्यव्यवसाय परवाना अधिकारी प्रतिक महाडवाला, नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी कौस्तुभ गव्हाणे, तुषार पाळेकर, सायबू भिल्लारे आदी उपस्थित होते. यावेळी कटेकर यांनी, सोशल डिस्टन्सी पाळून सोमवारपासून (ता.20) लिलाव प्रक्रिया सुरू करावी अशी सुचना केली.



