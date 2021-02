कोकणात पाच एकरातील हातातोंडाशी आलेले आंबा व काजूचे पीक आगीत भस्मसात

गुहागर (रत्नागिरी) : तालुक्‍यातील भातगाव गावात शॉर्ट सर्किटमुळे लागलेल्या आगीत पाच एकर क्षेत्रावर असलेल्या आंबा, काजूची बाग होरपळून मोठे नुकसान झाले. शुक्रवारी (ता.26) दुपारी हा प्रकार घडला. याप्रकरणी शनिवारी नुकसानग्रस्त क्षेत्र बागायतींचा पंचनामा केला आहे. यात हातातोंडाशी आलेले आंबा व काजूचे पीक या आगीत भस्मसात झाल्याने बागायतदारांना मोठा धक्का बसला आहे. किमान 60 हजाराचे नुकसान झाल्याची पंचनाम्यात नोंद आहे. तालुक्‍यातील भातगाव माळरानावर येथील शेतकऱ्यांनी आंबा व काजूच्या बागायती फुलवल्या आहेत. तसेच या परिसरात मोठया प्रमाणात भातशेतीची लागवडही केली जाते. शुक्रवारी दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास वीज महावितरण कंपनीच्या वीज खांबावर शॉर्ट सर्किट होऊन बागायतींच्या गवताला आग लागली. कदम यांच्या मालकीच्या बागेत ती सर्वत्र पसरली. यात सुमारे पाच एकर क्षेत्रावरील आंबा, काजू बागायती होरपळून गेल्या. वणव्यात 71 गुंठे बागायतीचे नुकसान झाले आहे, असे कदम यानी सांगितले. पंचनाम्यात 60 हजार नुकसान नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात नुकसान यापेक्षा अधिक आहे. हेही वाचा- अण्णा नाईक परत येणार, कोकणात रंगल्या भिंती अन् भातशेतीच्या भाजवळीसाठी आणलेले भारे, चुलीसाठी फोडलेली लाकडे या आगीत जाळून खाक झाली. या आगीत बागायतदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शासनाने जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी बागायतदारांनी केली. संपादन- अर्चना बनगे

