Sindhudurg Farmer : धुक्याचा घाला; काजू मोहोरही करपला बागायतदार चिंतेत; जिल्ह्यात २५ टक्केच उत्पादनाचा अंदाज

वैभववाडी : जिल्ह्यात आंबा मोहोर करपल्यानंतर आता काजूचा मोहोर देखील करपण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे काजू उत्पादक देखील हवालदिल झाले आहेत. सततच्या धुक्याचा हा परिणाम मानला जात आहे. मोहोर करपल्याने जिल्ह्यात केवळ २५ टक्केच उत्पादन मिळण्याचा अंदाज आहे..जिल्ह्यातील आंबा पिकाला आलेल्या मोहोरापैकी ९० टक्के मोहोर करपला आहे. केवळ दहा टक्केच फळधारणा झाली आहे. त्यामुळे आंबा उत्पादक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. आंब्यापाठोपाठ आता काजू उत्पादकही संकटात येण्याची चिन्हे आहेत. .Sindhudurg Farmers : मोहोर बहरला, पण फळे आलीच नाहीत; हवामान बदलाने काजू बागायतदार हताश.सततच्या धुक्यामुळे जिल्ह्यातील काजू मोहोर देखील करपण्यास सुरुवात झाली आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी मोहोर टिकविण्यासाठी किटकनाशक, बुरशीनाशकांच्या फवारण्या घेतल्या; मात्र तरीही मोहोर करपल्यामुळे बागायतदार हैराण झाले आहेत. कोवळी बी देखील काळवंडत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील काजू उत्पादक आर्थिक संकटात आहेत. .आंबा पीक जिल्ह्याच्या किनारपट्टी आणि काही भागात आहे; मात्र काजू पीक जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांत आहे. ७९ हजार हेक्टरवर काजू पिकांची लागवड असून त्यामध्ये ७२ हजार हेक्टर क्षेत्र उत्पादनक्षम आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या अर्थकारणावर मोठा विपरित परिणाम होणार आहे. .Sindhudurg Farmer : उष्णतेचा चटका आणि ढगांची दाटी! दोडामार्गात काजू-आंबा मोहोर कोमेजून बागायतदार चिंतेत.अनेक शेतकऱ्यांनी चार चार फवारण्या केल्या आहेत. लाखो रुपये शेतकऱ्यांनी खर्च केले आहेत. काजू उत्पादनच मिळाले नाही तर शेतकरी अडचणीत येणार आहेत. धुक्यामुळे मोहोर करपत आहे, तर काजू बी पोखरणारी अळी, फुलकिड्यांचा प्रादुर्भाव देखील आहे. त्यामुळे काजू पिकात देखील वीस ते पंचवीस टक्केच उत्पादनाचा अंदाज आहे..धुक्याचा फटकाढगाळ वातावरणाने निर्माण होणाऱ्या बुरशीवर बुरशीनाशक, किटकनाशकाचा उपयोग होतो. काही प्रमाणात कीडरोग नियंत्रणात राहतात; मात्र धुक्यामुळे करपत असलेल्या मोहोर नियंत्रणासाठी कोणतेही उपाय सध्या तरी अस्तित्वात नसल्याचे कृषितज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे अशा स्थितीत नेमके काय करावे? हेच शेतकऱ्यांना सुचेनासे झाले आहे. .वेळच्या वेळी फवारण्या घेतल्यानंतरही काजूचा मोहोर गेल्या चार-पाच दिवसांत करपला आहे. त्याचा मोठा परिणाम उत्पादनावर होणार असून २० ते २५ टक्केच उत्पादन येणार असल्याने उत्पादन खर्च देखील उत्पन्नातून मिळणार नाही.- प्रमोद लोके, काजू उत्पादक, खांबाळे (ता. वैभववाडी).