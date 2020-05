देवरुख येथे बिबड्या पडला विहिरीत... मग त्याला वाचवलं असं...

रत्नागिरी - देवरुख येथे विहिरीत पडलेल्या बिबट्याला सुरक्षित बाहेर काढण्यास वन विभागाला यश आले. काल सायंकाळी साडे सहा वाजता हा प्रकार घडला. त्यानंतर बिबट्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आले. देवरुख- रत्नागिरी मार्गावरील हॉटेल हिल पॉईंट येथे संदीप चाळके यांच्या विहिरीत काल संध्याकाळी बिबट्या पडल्याचे निदर्शनास आले. याची खबर संतोष जाधव आणि परिमल चाळके यांनी वन विभागाला दिली. वन विभागाचे अधिकारी आर. सी. भवर , परिक्षेत्रवन अधिकारी प्रियांका लगड यांच्या नेतृत्वाखाली देवरुखचे वनपाल सुरेश उपरे , वनरक्षक सागर गोसावी, एन एस गावडे, शर्वरी कदम, संतोष कदम, दिलीप गुरव यांनी स्थानिकांच्या मदतीने पिंजरा विहिरीत सोडून बिबट्याला विहिरीतुन बाहेर काढले. त्यानंतर पंचनामा करून बिबट्या सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट झाले. त्याला त्यानंतर नैसर्गीक अधिवासात सोडण्यात आले. सदरचा बिबट्या मादी असून तो एक वर्षाचा असल्याचे सांगण्यात आले. तो सुरक्षित आहे. त्याची लांबी 1.24 मीटर तर उंची 0.45 मीटर होती.

