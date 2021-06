‘महाआघाडी’ म्हणजे बेबंदशाही; माजी शिक्षणमंत्र्यांचा आरोप

नागपूर

नागपूर : महाविकासआघाडीच्या (Mahavikas Aghadi) मंत्रिमंडळात कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांना दुय्यमस्थान केवळ प्रसारमाध्यमांमध्ये आहे. महाविकासआघाडीत सर्वाधिक लाभ कॉंग्रेसलाच (The biggest beneficiaries are the Congress) झाला. देश कॉंग्रेस मुक्त करण्याची भाषा करणाऱ्यांना महाराष्ट्रातून हद्दपार केले.