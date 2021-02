"संजय राठोड अडकले म्हणूनच राजीनामा दिला"

पुणे : मागील काही दिवसांपासून टिक-टॉक स्टार असलेल्या पूजा चव्हाणची आत्महत्या प्रकरण चर्चेचा विषय ठरत आहे. सध्या सोशल मीडियावर काही ऑडिओ क्लिप्स व्हायरल झाल्या आहेत. समाजमाध्यमात व्हायरल झालेल्या क्लिप्समधील संवाद शिवसेनेचे मंत्री संजय राठोड आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे आहेत असा आरोप करण्यात येत आहे. तसेच मागील आठवड्यापासून मंत्री संजय राठोड अनरिचेबल आहेत. या प्रकरणावर आता निलेश राणे यांनी ट्विट करत बोचरी टीका केली आहे. पूजा चव्हाणच्या आत्महत्या प्रकरणात शिवसेना नेते संजय राठोड अडकले म्हणूनच त्यांनी वनमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. तसेच SSR आणि दिशा सालियन प्रकरणात देखील आदित्य ठाकरेचं नाव घेण्यात आल होत. मात्र, मुख्यमंत्री यांनी स्वतःच्या मुलाला वाचवलं. — Nilesh N Rane (@meNeeleshNRane) February 16, 2021 माजी खासदार निलेश राणे यांनी ट्विटरवर म्हटलं की, पूजा चव्हाणच्या आत्महत्या प्रकरणात शिवसेना नेते संजय राठोड अडकले म्हणूनच त्यांनी वनमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. तसेच SSR आणि दिशा सालियन प्रकरणात देखील आदित्य ठाकरेचं नाव घेण्यात आलं होतं. मात्र, मुख्यमंत्री यांनी स्वतःच्या मुलाला वाचवलं. गेल्या काही दिवसांपासून पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणामुळे राज्यातील वातावरण चांगलंच तापलं आहे. राज्यातच नाही तर संपूर्ण देशभरात या प्रकरणामुळे खळबळ उडाली आहे. काही ऑडिओ क्लिप्स व्हायरल झाल्यामुळे यात महाराष्ट्रातील मंत्र्यांचं नाव समोर आल्यामुळे आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. पूजाचा मृत्यू नक्की कोणामुळे झाला आता याचा शोध पोलिस घेत आहेत. पूजा चव्हाण हिच्या मृत्यचं गूढ अजून कायम असून गुंतागुंत वाढत आहे. पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणावरून राजकारण चांगलेच तापले आहे.

Web Title: Former MP Nilesh Rane tweeted that sanjay rathore has resigned because he is stuck