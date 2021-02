सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोरोनाचे आणखी चार रूग्ण 

ओरोस ( सिंधुदुर्ग ) - जिल्ह्यात आज नव्याने 4 कोरोनाचे रुग्ण आढळून आले आहेत. आज 21 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. त्यामुळे घरी जाणाऱ्या रुग्णांची संख्या 5 हजार 961 झाली आहे. आतापर्यंत मृत्यू झालेल्या रुग्णांची संख्या 168 झाली आहे. सक्रिय रुग्णांची संख्या दोनशेच्या आत आली असून सद्यस्थितीत जिल्ह्यात सक्रिय 171 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. प्रकृती चिंताजनक असलेल्या रुग्णांची संख्या 4 एवढी आहे, अशी माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. श्रीमंत चव्हाण यांनी दिली. जिल्ह्याचा मृत्युदर हा राज्याच्या तुलनेपेक्षा जास्त आहे. रिकव्हरी रेटही कमी आहे. सावंतवाडी तालुक्‍यात सर्वाधिक मृत्यू झाले आहेत. कणकवली तालुक्‍यात सर्वाधिक रुग्ण आढळून आले आहेत. आतापर्यंत 6 हजार 306 रुग्ण सापडले आहेत. मृत्यू झालेल्या रुग्णांची संख्या 168 झाली आहे. आतापर्यंत 34 हजार 315 आर टी पी सी तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी 4387 नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. 24 हजार 248 नमुन्यांची अँटी जन टेस्ट केली असून त्यापैकी 2045 नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. तालुकानिहाय पॉझिटीव्ह रुग्ण असे देवगड तालुक्‍यात 440, दोडामार्ग - 359, कणकवली - 1929, कुडाळ - 1425, मालवण - 562, सावंतवाडी - 832, वैभववाडी - 184, वेंगुर्ले- 551 तर जिल्ह्याबाहेरील रुग्णांची संख्या 24. जिल्ह्यात 171 रुग्ण सक्रिय असून यात देवगड 10, दोडामार्ग 7, कणकवली 50, कुडाळ 40, मालवण 33, सावंतवाडी 17, वैभववाडी 2, वेंगुर्ले 5, जिल्ह्याबाहेरील 7 रुग्णाचा समावेश आहे.



Web Title: Four more corona patients in Sindhudurg district