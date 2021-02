फसवणूक प्रकरणी माजी सभापतींना अटक ; शासकीय निधीचा केला अपहार

कुडाळ (रत्नागिरी) : सुमारे २२ लाख रुपयांच्या शासकीय निधीचा अपहार करुन शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल असलेल्यापैकी येथील माजी सभापती तथा घावनळे जागृती प्रभाग संघाच्या अध्यक्षा समिधा घावनळकर यांना काल दुपारी अटक करण्यात आली. त्यांना येथील न्यायालयासमोर हजर केले असता दोन दिवसांची पोलिस कोठडी दिल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक शंकर कोरे यांनी दिली. या प्रकरणी कोरे यांनी सांगितले की, सुमारे २२ लाख रूपयाच्या शासकीय निधीचा अपहार करुन शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी घावनळे येथील घावनळकर यांच्यासह सहा जणांवर गुन्हा दाखल केला होता. यापैकी तिघांना यापुर्वी अटक केली होती. यापैकी घावनळकर यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. तिथे तो फेटाळण्यात आला. संपादन - स्नेहल कदम

