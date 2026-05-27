Pali News : पुस्तकी ज्ञानाला अनुभवाची जोड! इतिहास शिक्षकाचा चार हजार किलोमीटरचा यशस्वी दुचाकी प्रवास

पाली - केवळ पर्यटन किंवा साहस म्हणून नव्हे, तर विद्यार्थ्यांना इतिहास, भूगोल, संस्कृती आणि अध्यात्म प्रत्यक्ष अनुभवातून समजावून सांगता यावे या उदात्त उद्देशाने पाली येथील इतिहास शिक्षक चंद्रशेखर राऊत यांनी एक अनोखा आदर्श घालून दिला आहे. त्यांनी तब्बल ४,००० किलोमीटरचा खडतर आणि तितकाच रोमांचकारी मोटरसायकल प्रवास करत देवभूमी उत्तराखंड गाठले. सहा राज्यांतून केलेला हा प्रवास त्यांच्या आयुष्यातील अविस्मरणीय अनुभव ठरला असून या प्रवासातून त्यांनी निसर्ग, इतिहास, संस्कृती आणि माणुसकीचे विविध रंग जवळून अनुभवले आहेत..महाराष्ट्रातील पाली येथून सुरू झालेला हा प्रवास गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश मार्गे उत्तराखंडपर्यंत पोहोचला. या प्रवासादरम्यान राऊत यांनी भारताच्या विविधतेचे आणि प्रगतीचे दर्शन घेतले.गुजरातमधील अहमदाबाद आणि बडोदा या शहरांमधील स्वच्छता, रुंद रस्ते, शिस्तबद्ध वाहतूक आणि नागरिकांच्या आदरातिथ्याने त्यांना विशेष प्रभावित केले. बाडमेर, जोधपूर, जयपूर आणि उदयपूर या ऐतिहासिक शहरांनी त्यांना जणू इतिहासाच्या पानातच नेऊन ठेवले. जोधपूरचा भव्य मेहरानगड किल्ला, जयपूरची ऐतिहासिक वास्तुकला, उदयपूरचे सरोवरांचे सौंदर्य, वाळवंटातील अथांग शांतता आणि तेथील रंगीबेरंगी संस्कृती अनुभवताना इतिहास शिक्षक म्हणून विद्यार्थ्यांना सांगण्यासाठी अनेक जिवंत संदर्भ त्यांनी आपल्या मनात साठवून ठेवले..हरियाणा, नोएडा, गुरुग्राम, सोनीपत आणि दिल्ली परिसरातून प्रवास करताना त्यांनी देशाचा बदलता आणि आधुनिक चेहरा अनुभवला. उंच इमारती, वेगवान जीवनशैली आणि आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे विकसित होत असलेल्या शहरांचे चित्र त्यांनी जवळून पाहिले.या संपूर्ण प्रवासातील सर्वात भावनिक, आध्यात्मिक आणि आव्हानात्मक टप्पा उत्तराखंडचा होता. हिमालयाच्या कुशीत वसलेली ऋषिकेश, हरिद्वार, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, चोपटा, केदारनाथ, बद्रीनाथ आणि तुंगनाथ ही स्थळे त्यांच्या मनावर कायमची कोरली गेली. हरिद्वार येथे गंगेचे घेतलेले प्रथम दर्शन, ऋषिकेशमधील आध्यात्मिक शांतता आणि देवप्रयाग येथे भागीरथी व अलकनंदा नदीच्या संगमाचे अप्रतिम दृश्य त्यांनी अनुभवले. 'मिनी स्वित्झर्लंड' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चोपटामधील हिरव्यागार दऱ्या, धुक्याने वेढलेले पर्वत आणि हिमालयाच्या भव्य दर्शनाने निसर्गाची खरी ताकद दाखवून दिली..केदारनाथ, बद्रीनाथ आणि जगातील सर्वात उंच शिवमंदिर असलेल्या तुंगनाथ मंदिराकडे जाताना त्यांना हिमालयीन घाटरस्त्यांवरील कठीण चढण, कडाक्याची थंडी, पाऊस आणि अवघड वळणे अशा अनेक संकटांचा सामना करावा लागला. मात्र, तिथली श्रद्धा आणि निसर्गाचे अद्भुत सौंदर्य यामुळे सर्व थकवा दूर झाल्याचे त्यांनी सांगितले..रस्ते संयम शिकवतात, डोंगर संघर्ष!या प्रवासाबाबत चंद्रशेखर राऊत म्हणाले की, हा प्रवास फक्त अंतराचा किंवा किलोमीटरचा नव्हता, तर तो स्वतःला ओळखण्याचा प्रवास होता. रस्ते आपल्याला संयम शिकवत होते, डोंगर संघर्ष शिकवत होते आणि वाटेत भेटणारा प्रत्येक नवीन माणूस माणुसकीची शिकवण देत होता. या प्रवासात अनेक अनोळखी लोकांनी केलेली मदत आणि स्थानिकांचे प्रेम यामुळे "भारत हा विविधतेत एकता जपणारा देश आहे" याची खरी प्रचिती आल्याचे त्यांनी नमूद केले.विद्यार्थ्यांना केवळ पुस्तकी ज्ञान न देता प्रत्यक्ष अनुभवातून इतिहास आणि भूगोल समजावून सांगण्यासाठी अशा प्रवासांची अत्यंत गरज असल्याचे मत त्यांनी शेवटी व्यक्त केले. त्यांच्या या साहसी आणि प्रेरणादायी प्रवासाचे आता सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे.