Success Story: वडील वॉचमन, आई शिवणकाम करते; लेकीनं २०व्या वर्षी पूर्ण केलं खाकीचं स्वप्न!

संगमेश्वर : कष्टाला जिद्दीची जोड मिळाली की, नशिबालाही यशाचे दरवाजे उघडावे लागतात, हे संगमेश्वर तालुक्यातील मांजरे कळकदेसारख्या दुर्गम भागातील नम्रता मनीष देसाई हिने खरे करून दाखवले आहे. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत जिद्दीच्या जोरावर नम्रताने पोलिस दलाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची ऐतिहासिक कामगिरी केली. वयाच्या अवघ्या २० व्या वर्षी ती खाकी वर्दी परिधान करून आता रत्नागिरी जिल्ह्यात कर्तव्य बजावणार आहे..नम्रताचे वडील मनीष देसाई हे वॉचमनची नोकरी करतात, तर आई शिवणकाम करून संसारात हातभार लावते. घरात तीन मुली, मुलगा नाही; पण या आई-वडिलांनी कधीही मुलींना 'परक्याचे धन' मानले नाही. 'मुलगा नाही तर काय झाले, तुम्हीच मुलगा होऊन दाखवा,' हा पित्याचा शब्द नम्रताने काळजात कोरला होता. आईच्या हाताला शिवणकाम करताना पडलेले फोड आणि वडिलांनी रात्रीच्या प्रहरी सोसलेली थंडी, याचे पांग फेडण्यासाठी नम्रताने 'खाकी'चे स्वप्न डोळ्यांत साठवले होते..घरची परिस्थिती बेताची, पदरी बी. कॉम.ची पदवी पण खिशात खासगी क्लाससाठी पैसे नव्हते. तरीही नम्रता डगमगली नाही. ५-६ मित्रांचा ग्रुप बनवून तिने गावच्या मातीत घाम गाळला. पहाटेच्या अंधारात धावताना तिला फक्त समोर खाकी वदों दिसत होती. कोणत्याही नामांकित अकॅडमीशिवाय, स्व-अभ्यासाच्या जोरावर तिने पोलिस भरतीच्या मैदानात यशस्वी झेप घेतली आहे..नम्रताचे काका पोलिस दलात आहेत, त्यांना पाहूनच तिने खाकीचे स्वप्न पाहिले होते. याबाबत नम्रताची आई म्हणाली, 'आमच्या आयुष्यात संघर्षांचा पाऊस नवा नव्हता; पण नम्रताने त्या पावसातही आपली जिद्दीची वात विझू दिली नाही. तिने जगाला दाखवून दिले की, शांत राहून केलेले कष्ट एक दिवस असाच मोठा आवाज करतात.' तर निवडीनंतर नम्रता म्हणालो, 'खाकी वर्दी मिळाली आहे, आता हीच वर्दी अभिमानाने मिरवत पोलिस अधिकारी होऊन समाजाची सेवा करायची आहे.'.समाजात वावरताना अनेकदा लोक विचारायचे की तीन मुली आहेत, म्हातारपणी तुमचा आधार कोण? तेव्हा काळजात कळ यायची; पण आज नम्रताने खाकी वर्दी मिळवून त्या सगळ्या प्रश्नांना उत्तर दिले आहे. आज मला अभिमानाने सांगावेसे वाटते की, मी फक्त तीन मुलींचा नाही, तर एका शूर पोलिस कन्येचा बाप आहे. तिने माझे स्वप्न पूर्ण केले.- मनीष देसाई, वडील.