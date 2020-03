चिपळूण - संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शेखर निकम यांनी मार्च 2020 च्या अर्थसंकल्पामध्ये मतदारसंघातील विविध कामांसाठी सरकारच्या तिजोरीतून सुमारे 40 कोटींच्या कामांना मंजूरी घेतली. विशेषकडून सावर्डे तवसाळ रस्त्याचे रूपडे पालटणार आहेत. आकले, तिवरे नांदिवसे रस्ता, पुलांची दुरूस्ती तिवरे धरण दुर्घटनेत हानी झालेल्या पुलांच्या पुर्नबांधकामासाठी साडेसात कोटीचा निधी मंजूर करून घेतला. आमदार निकम यांनी रस्ते, पुल आणि साकव दुरूस्तीसाठी विशेष निधी मंजूर करून घेतला आहे. सावर्डे - तवसाळ हा मार्ग सावर्डे, दुर्गवाडी, गणेशखिंड, तळवडे या भागातून जातो. चिपळूण आणि गुहागर या दोन तालुक्यांना जोडणार्‍या या मार्गाची अनेक वर्ष दुरावस्था आहे. रत्नागिरीतून गुहागरकडे जाणार्‍या प्रवाशांना चिपळूणमार्गे न जाता सावर्डे मार्गे जाता यावे यासाठी हा मार्ग सोयीचा आहे. या रस्त्याची दुरूस्ती व्हावी अशी मागणी नागरिकांमधून केली जात होती. आमदार शेखर निकम यांनी पहिल्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या रस्त्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करून घेतली. या मार्गाचे डांबरीकरण करण्यासाठी तसेच मार्गावरील ठिकठिकाणी कॉजवे, लहान पुल बांधण्यासाठी हा निधी मंजूर झाला आहे. तिवरेतील धरण 2 जुलैला फुटले. त्यानंतर कळकवणे, आकले, तिवरे रस्त्यांवरील पुलांची हानी झाली होती. आमदार निकम यांनी तेथील ग्रामस्थांना रस्ते दुरूस्ती आणि पुलांच्या दुरूस्तीसाठी निधी देण्याचा शब्द दिला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा करून रस्ते व पुलांच्या पुर्नबांधणी करण्यासाठी आमदार निकम यांनी साडेसात कोटीचा निधी मंजूर करून घेतला आहे.

