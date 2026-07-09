Konkan Rock Art : कोकणचा अमूल्य ठेवा चिरेखाणींच्या विळख्यात! हजारो वर्षांच्या कातळशिल्पांचे अस्तित्व धोक्यात, 30 पैकी उरली फक्त 5 शिल्पे; प्रशासनाचे दुर्लक्ष

ओरोस (सिंधुदुर्ग) : ‘गावराई सडा (ता. कुडाळ) येथील हजारो वर्षांचा कातळशिल्पांचा अमूल्य वारसा चिरेखाणींच्या विळख्यात सापडला असून, एकेकाळी अस्तित्वात असलेल्या २५ ते ३० कातळशिल्पांपैकी आता केवळ पाच-सहा शिल्पेच शिल्लक राहिली (Konkan prehistoric rock art conservation) आहेत. वारसा संवर्धनाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे,’ असा आरोप कातळशिल्प संशोधक सतीश लळीत यांनी केला..कसाल-मालवण मार्गावरील सुकळवाडजवळील गावराई गावाच्या उत्तरेला असलेल्या कातळसड्यावर पूर्वी मोठ्या प्रमाणात कातळशिल्पे होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांत येथे सुरू झालेल्या मोठ्या चिरेखाणींमुळे बहुसंख्य कातळशिल्पे नष्ट झाल्याचे नुकत्याच झालेल्या पाहणीत स्पष्ट झाले. या पाहणीत मिहिर प्रभाकर वाईरकर हेही सहभागी होते. सध्या या ठिकाणी एक मनुष्याकृती, दोन माशांच्या आकृत्या, एक चतुष्पाद प्राणी आणि काही भौमितिक आकृत्यांसह अवघी पाच-सहा कातळशिल्पे शिल्लक आहेत..Konkan Railway : CM फडणवीसांचं पत्र अन् राणेंचा दिल्लीत पाठपुरावा! सावंतवाडी टर्मिनसवर 'राजधानी'सह 3 महत्त्वाच्या गाड्यांना थांबा मंजूर, रेल्वेमंत्र्यांनी काय केली घोषणा?.काही कातळशिल्पांवरूनच चिरे वाहतुकीसाठी डंपर्सचा रस्ता तयार करण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले.शासन कातळशिल्पांच्या प्रसिद्धीसाठी कोट्यवधी रुपयांचे माहितीपट तयार करण्याच्या घोषणा करत असताना, प्रत्यक्षात सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांतील कातळशिल्पांचे सर्वेक्षण, ‘जीपीएस मॅपिंग’ आणि संरक्षण यांसारख्या मूलभूत कामांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची खंत श्री. लळीत यांनी व्यक्त केली..Beed Farmer Successful Story : 50 हजारांची नोकरी सोडली अन् 63 व्या वर्षी बीडच्या माळरानावर पिकवलं 'काळं सोनं'; उच्चशिक्षित शेतकऱ्याची दुष्काळावर मात, कसं फिरवलं नशीब?.चिरेखाणींना परवानगी देण्यापूर्वी संबंधित परिसरात कातळशिल्पे आहेत का, याची खात्री करा. वारसास्थळांचे संरक्षण करण्याच्या अटी बंधनकारक करूनच परवानगी द्या. ‘पांडवांची चित्रे’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या प्राचीन वारशाचे जतन करण्यासाठी चिरेखाण व्यावसायिकांनीही संवेदनशील भूमिका घ्यावी.-सतीश लळीत, कातळशिल्पे अभ्यासक.प्रश्न गंभीर‘युनेस्को’च्या जागतिक वारसा स्थळांच्या तात्पुरत्या यादीत समाविष्ट असलेल्या कुडोपी येथील कातळशिल्पांच्या क्लस्टरमध्येही चिरेखाणीसाठी परीक्षणाच्या नावाखाली खोदकाम झाल्याचे आढळले आहे. यापूर्वी विर्डी, वडाचा पाट आणि खोटले येथील अनेक कातळशिल्पेही अशाच प्रकारे नष्ट झाली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.