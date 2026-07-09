कोकण

Konkan Rock Art : कोकणचा अमूल्य ठेवा चिरेखाणींच्या विळख्यात! हजारो वर्षांच्या कातळशिल्पांचे अस्तित्व धोक्यात, 30 पैकी उरली फक्त 5 शिल्पे; प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Gavrai petroglyphs destruction in Sindhudurg : सिंधुदुर्गातील गावराई सड्यावर असलेली हजारो वर्षांची कातळशिल्पे चिरेखाणींमुळे नष्ट होत असून उरलेली मोजकी शिल्पे वाचवण्यासाठी तातडीने संरक्षण, सर्वेक्षण आणि जीपीएस मॅपिंगची मागणी संशोधकांनी केली आहे.
Sindhudurg ancient rock art conservation

Sindhudurg ancient rock art conservation

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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ओरोस (सिंधुदुर्ग) : ‘गावराई सडा (ता. कुडाळ) येथील हजारो वर्षांचा कातळशिल्पांचा अमूल्य वारसा चिरेखाणींच्या विळख्यात सापडला असून, एकेकाळी अस्तित्वात असलेल्या २५ ते ३० कातळशिल्पांपैकी आता केवळ पाच-सहा शिल्पेच शिल्लक राहिली (Konkan prehistoric rock art conservation) आहेत. वारसा संवर्धनाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे,’ असा आरोप कातळशिल्प संशोधक सतीश लळीत यांनी केला.

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