दाभोळ ( रत्नागिरी) - बेकायदेशीरपणे मच्छीमारी करणाऱ्यांच्या बंदरात उभ्या असलेल्या बोटींना तुमच्या स्टाईलने उत्तर द्या, असा सल्ला माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी मच्छीमार नेत्यांना दिला. गेले चार दिवस दापोली तहसील कार्यालयासमोर मच्छीमारांचे एलईडी मच्छीमारी बंद करा, या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलकांची भेट घेण्यासाठी तसेच त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी सदाभाऊ खोत दापोली येथे आले होते. किसान भवन येथे पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले, कोरोनामुळे सरकार सर्वांना घरी बसा, असे सांगत आहे. त्यांना पगार मिळत आहे. जर घराबाहेर पडला नाही तर हातावर पोट असणारा सामान्य माणूस खाईल काय ? जर कोरोनाच्या काळात सर्वांनी घरी बसायचे असेल तर प्रत्येक कुटुंबप्रमुखाला किमान बॅंकेच्या शिपायाला जेवढा पगार मिळतो तेवढे पैसे सरकारने द्यावेत. शेतकरी व मच्छीमार बांधव यांनी हातात हात घेऊन काम केले पाहिजे. मच्छीमारांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी संपूर्ण राज्यभर आंदोलन केले पाहिजे. शेतकरी, मच्छीमारांच्या समस्यांबाबत मच्छीमारांच्या पदाधिकाऱ्यांसह मंगळवारी (ता. 30) राज्यपालांची भेट घेणार असून एलईडी मासेमारीला आळा घालावा, अशी मागणीही करणार असल्याचे खोत यांनी सांगितले. आंदोलनासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयात मत्स्यव्यवसाय मंत्री यांच्या दालनात अधिकारी व लोकप्रतिनिधी, मच्छीमार प्रतिनिधीची बैठक आहे, ती दापोली येथे घेणे गरजेचे होते, असेही खोत यांनी सांगितले. शेतकरी, मच्छीमारांचे आभार

कोरोनाच्या कालावधीत शेतकरी व मच्छीमार यांनी देशभरातील जनतेच्या भुकेचा प्रश्‍न सोडविला. या काळात जर शेतकरी शेतात गेला नसता तर अन्न कोणी पिकविले असते तसेच मच्छीमार समुद्रात मासेमारीसाठी गेला नसता तर जनतेला मासे कसे मिळाले असते, त्यामुळे सर्वांनी शेतकरी व मच्छीमारांचे आभार मानले पाहिजेत, असे सांगितले. खोत यांनी मारला टोला

जे राज्यातील जनतेला घराबाहेर पडू नका, असे सांगत होते व स्वत:ही घराबाहेर पडत नव्हते. त्यांच्या लेकराला व व पत्नीलाही कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाला, असा टोलाही खोत यांनी कोणाचे नाव न घेता मारला.





