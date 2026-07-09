Rare Glowing Mushroom : भीमाशंकर, तिलारीनंतर आता वेंगुर्ल्यात निसर्गाचा करिष्मा! रात्रीच्या वेळी स्वतः मधून प्रकाश निर्माण करणारी अळंबी पाहिली का? जागतिक स्तरावर झाली नोंद

सावंतवाडी : होडावडे (ता. वेंगुर्ले) येथील निसर्गप्रेमी मंगेश माणगावकर यांच्या परसबागेत अत्यंत दुर्मीळ आणि रात्रीच्या अंधारात चमकणारी अळंबी (मशरूम) सलग चौथ्या वर्षी उगवली (Mycena chlorophos found in Sindhudurg) आहे. या वैशिष्ट्यपूर्ण अळंबीमुळे होडावडे गाव आणि संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जैवविविधतेच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे..अंधारात हिरवा प्रकाश पसरवणाऱ्या या दुर्मीळ अळंबीचे वैज्ञानिक नाव ‘मायसेना क्लोरोफॉस’ असे आहे. या प्रकारची अळंबी रात्रीच्या वेळी स्वतःमधून प्रकाश निर्माण करते, ज्याला शास्त्रीय भाषेत ‘बायोल्युमिनेसेन्स’ म्हटले जाते. या अळंबीची अधिकृत नोंद २६ एप्रिल २०२४ ला प्रसिद्ध झालेल्या ‘जर्नल ऑफ थ्रेटंड टॅक्सा’ या जागतिक स्तरावरील नामांकित वैज्ञानिक नियतकालिकात (मॅगझिन) केली आहे..यापूर्वी महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील भीमाशंकर अभयारण्य आणि सिंधुदुर्गमधील तिलारी राखीव संवर्धन क्षेत्रात अशा प्रकारच्या प्रकाशमान बुरशीची नोंद झाली होती. मात्र, ‘मायसेना क्लोरोफॉस’ या विशिष्ट प्रजातीच्या चमकणाऱ्या अळंबीची महाराष्ट्रातील ही पहिलीच अधिकृत नोंद ठरली आहे..Konkan Rock Art : कोकणचा अमूल्य ठेवा चिरेखाणींच्या विळख्यात! हजारो वर्षांच्या कातळशिल्पांचे अस्तित्व धोक्यात, 30 पैकी उरली फक्त 5 शिल्पे; प्रशासनाचे दुर्लक्ष.विविध प्रजातींची नोंदकेवळ चमकणारी अळंबीच नव्हे, तर श्री. माणगावकर यांनी त्यांच्या परसबागेत निसर्गाचे उत्तम संवर्धन केले आहे. त्यांच्या या बागेत आढळणाऱ्या विविध प्रजातींचे पक्षी, रंगीबेरंगी फुलपाखरे, दुर्मीळ साप आणि विविध बेडकांच्या जातींची त्यांनी पद्धतशीरपणे नोंद ठेवली आहे. त्यांच्या या समृद्ध आणि निसर्गरम्य बागेला पाहण्यासाठी, तसेच या चमकणाऱ्या अळंबीचा चमत्कार डोळ्यांत साठवण्यासाठी विविध क्षेत्रांतील अनेक मान्यवर आणि अभ्यासक सातत्याने होडावडे गावाला भेटी देत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. भारतात केवळ केरळ आणि गोव्यात ही अळंबी आढळली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.