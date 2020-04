रत्नागिरीकरांना खुषखबर ! केशरी कार्डधारकांना आजपासून धान्य 

रत्नागिरी - कोरोनाच्या विषाणूचा प्रादुर्भाव झाल्याने राज्यात आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी राज्यात पुन्हा लॉकडाऊन वाढविण्यात आले. या काळात गरीब आणि गरजूंना मोफत धान्यपुरवठा करण्यात आला. आता एपीएल (केशरी) आणि दारिद्रयरेषेवरील शिधापत्रिकाधारकांना उद्यापासून धान्य मिळणार आहे. मे व जूनसाठी धान्य दिले जाणार आहे. मात्र 70 टक्केच धान्यसाठा उपलब्ध असल्याने जिल्ह्यातील 1 लाख 6 हजार 769 शिधापत्रिका व त्यावरील 4 लाख 35 हजार 161 सदस्यांना त्याचे वाटप होणार आहे. लॉकडाऊन वाढल्याने सर्वच नागरिक यात भरडले गेले आहेत. त्यांना पुरेसा धान्य साठा मिळावा, यासाठी एपीएल (केशरी) शिधापत्रिका आणि त्यावरील कार्डधारकांनाही गहू व तांदूळ देण्याचा निर्णय झाला आहे. जिल्ह्यात एपीएल (केशरी) शिधापत्रिका व त्यावरील 73 हजार 597 शिधापत्रिका व त्यावरील 3 लाख 17 हजार 277 सदस्य आहेत. त्यांना 952 मे. टन गहू व 635 मे. टन तांदूळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. परंतु जिल्ह्यामध्ये एकूण 1 लाख 6 हजार 769 शिधापत्रिका व त्यावरील 4 लाख 35 हजार 161 सदस्य संख्या प्राप्त झाली आहे. अन्नधान्य हे जिल्ह्यातील मागणीच्या 70 टक्के उपलब्ध आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील लाभधारकांना 70 टक्केप्रमाणे धान्य वाटप करण्यात येणार आहे. शुक्रवारपासून (ता. 24) एपीएल शिधापत्रिकांना मे 2020 चे धान्य देण्यास सुरवात करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश पाटील यांनी केले आहे. तालुका एकूण दुकाने धान्य पोचलेली दुकाने मंडणगड 55 26

दापोली 106 56

खेड 117 117

गुहागर 72 51

चिपळूण 159 51

संगमेश्‍वर, देवरुख 126 62

रत्नागिरी, पाली, जयगड 141 58

लांजा 71 29

राजापूर, पाचल 96 53

एकूण 943 493



