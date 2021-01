निवडणुकीचा फड उद्यापासून रंगणार ; निकालापूर्वीच १३ ग्रामपंचायतींवर सेनेचा दावा

राजापूर (रत्नागिरी) : ग्रामीण भागावरील राजकीय वर्चस्व अधोरेखित करणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीची तालुक्‍यामध्ये जोरदार रणधुमाळी सुरू झाली आहे. निवडणुकीसाठी वैध ठरलेले उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा सोमवार (४) शेवटचा दिवस आहे. मात्र, त्यापूर्वीच ५१ पैकी १३ ग्रामपंचायतींवर ‘भगवा’ फडविण्याचा दावा शिवसेनेने केला आहे. त्यामध्ये बिनविरोध झालेल्या नऊ ग्राअश आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीचा फड उद्यापासून खऱ्या अर्थाने रंगणार असताना ५१ पैकी तेरा ग्रामपंचायतीवर वर्चस्व राखल्याचा दावा शिवसेनेकडून केला आहे. त्यामध्ये बिनविरोध झालेल्या उन्हाळे, फुपेरे, पांगरी खुर्द, कारवली, निवेली, शिवणे खुर्द, वाल्ये, पडवे आणि परटवली ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. या नऊ व्यतिरिक्त मोसम, महाळुंगे, तारळ आणि आडवली या चार ग्रामपंचायतींमध्ये सर्वाधिक सदस्य शिवसेनेचे निवडून आले आहेत. त्याही ग्रामपंचायतींवर शिवसेनेचे वर्चस्व राहिल्याचा दावा सेनेने केला आहे. यासाठी आमदार डॉ. साळवी यांच्या नेतृत्वाखाली महिला उपजिल्हा संघटक दुर्वा तावडे, योगिता साळवी, विश्वनाथ लाड, तात्या सरवणकर, राजन कुवळेकर, विभागप्रमुख गणेश तावडे, कमलाकर कदम, वसंत जड्यार, नरेश शेलार, नरेश दुधवडकर, संतोष हातणकर आदींनी विशेष प्रयत्न केले. हेही वाचा - पर्यटन बहरले; अर्थकारणात मंदीच - ७७४ उमेदवारी अर्ज वैध तालुक्‍यातील ५१ ग्रामपंचायतींच्या ३९७ जागांसाठी निवडणूक होत आहे. त्यासाठी १५ ला मतदान होणार आहे. या निवडणुकीसाठी ७७४ उमेदवारी अर्ज वैध ठरले आहेत. वैध ठरलेले उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा सोमवार (४) शेवटचा दिवस असून त्यानंतर प्रत्यक्ष निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. किती उमेदवार निवडणूक रिंगणातून माघार घेणार, याची साऱ्यांना उत्सुकता आहे. संपादन - स्नेहल कदम

