Great Hornbill Breeding Decline in Konkan : दुर्मीळ महाधनेश पक्ष्याची वीण खंडित; अधिवास नष्ट झाल्याने पक्षी गायब, पर्यावरणावर मोठा परिणाम!

मंडणगड (रत्नागिरी) : तालुक्यात वाढत्या वणव्यांच्या घटना, गेल्या दोन दशकांतील मोठ्या प्रमाणावर झालेली वृक्षतोड आणि डोंगरउतारांचे जमीन विकासासाठी होत असलेले सपाटीकरण यामुळे पक्ष्यांचे नैसर्गिक अधिवास झपाट्याने नष्ट (Great Hornbill Habitat Loss in Konkan) होत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर यंदा तालुक्यात संकटग्रस्त महाधनेश पक्षी (ग्रेट हॉर्नबिल) या दुर्मीळ पक्ष्याची वीण न झाल्याची धक्कादायक माहिती पक्षी अभ्यासकांकडून समोर आली आहे..कोकणात महाधनेश पक्षी 'गरूड', 'माडगरूड' किंवा 'ककणेर' अशा विविध नावांनी ओळखला जातो. पूर्वी तालुक्यात विविध हंगामांत देशी-विदेशी मिळून सुमारे ६५ प्रकारचे पक्षी आढळत होते. त्यामध्ये अनेक दुर्मिळ प्रजातींचा समावेश होता; मात्र स्थानिक पातळीवर माहितीचा अभाव आणि पर्यावरणीय दुर्लक्ष यामुळे हे समृद्ध पक्षीजीवन धोक्यात आले आहे..शेनाळे, पालघर, उमरोली या भागातील डोंगरकपारीत जुन्या झाडांच्या ढोलीत महाधनेश पक्ष्यांची घरटी आढळत होती. हा पक्षी दरवर्षी त्याच ढोलीचा वापर करून वीण करतो; मात्र यंदा सोवेली, शेनाळे, वाकवली परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड आणि वणव्यांमुळे ही झाडे नष्ट झाली आहेत. परिणामी, पक्ष्यांचा अधिवासच नाहीसा झाला असून, वीण होऊ शकलेली नाही..तालुक्यातील मोठे क्षेत्र हे खासगी वनक्षेत्र असून, आधुनिक यंत्रांच्या साह्याने डोंगर सपाट करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. याशिवाय उन्हाळ्यात लागणारे वणवेही अधिवास नष्ट होण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. पर्यावरणातील अन्नसाखळी आणि जीवनचक्र संतुलित ठेवण्यासाठी महाधनेशसारख्या पक्ष्यांचे अस्तित्व अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.प्रभावित क्षेत्रे : सोवेली, शेनाळे, वाकवली, पालघर, उमरोली परिसर. पूर्वी या भागात जुन्या झाडांच्या ढोलीत महाधनेशची घरटी आढळत होती; मात्र यंदा झाडे नष्ट झाल्याने वीण होऊ शकलेली नाही..अधिवास नष्ट होण्यामागची कारणेवाढते वणवेमोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोडडोंगरउतारांचे सपाटीकरणखासगी वनक्षेत्रातील विकासकामे.वणवे, वृक्षतोड आणि डोंगरउतारांच्या अतिरेक विकासामुळे महाधनेशसारख्या दुर्मीळ पक्ष्यांचा नैसर्गिक अधिवास झपाट्याने नष्ट होत आहे. यंदा वीणच न होणे, ही अत्यंत चिंताजनक बाब असून, तातडीने संवर्धनात्मक उपाययोजना राबवण्याची गरज आहे.-कौस्तुभ जोशी, पर्यावरणप्रेमी, मंडणगड.