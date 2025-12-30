Raigad Fort Traffic Issue : रायगड किल्ल्याला वाहतूक कोंडीचा विळखा, पर्यटक व स्थानिक त्रस्त

महाड - रायगड किल्ला होत असलेल्या बेशिस्त पार्किंगमुळे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत असून याचा त्रास पर्यटकांना व येथील हॉटेल व्यवसायिकांना सहन करावा लागत आहे. तर अनेकदा रायगड पायथ्यापासून पुढे जाणाऱ्या एस. टी. बसलाही हिरकणीवाडी फाट्यापासूनच परतावे लागत असल्याने शालेय विद्यार्थी आणि ग्रामस्थांना किमान पाच किमीचा प्रवास पायी करावा लागत आहे. .नाताळची सुट्टी असल्याने तसेच शनिवार रविवार व नववर्षाच्या स्वागताकरता रायगड किल्ल्यावर पर्यटक व शिवप्रेमींची मोठी गर्दी होत आहे. शिवाय सध्या शालेय सहलींचा हंगाम असल्याने दररोज 25 ते 30 बसेस रायगड किल्ला पाहण्यासाठी दाखल होत आहेत.21 डिसेंबरला मोठ्या प्रमाणात पर्यटक आल्याने या ठिकाणी वाहतूक कोंडी झाली होती. थंडीचा हंगाम असल्याने पर्यटकांची संख्या वाढत आहे त्यामुळे येथे वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे..रायगड किल्ल्याला मोठे ऐतिहासिक महत्त्व असल्याने गडावर प्रतिवर्षी लाखो पर्यटक आणि शिवप्रेमी भेट देत असतात. दोन शिवराज्याभिषेक, शिवपुण्यतिथी, या कार्यक्रमांना गडावर गर्दी होत असते. रायगडाच्या पायथ्याशी पुरेशी जागा नसल्याने तसेच सरकारी व खाजगी वाहनतळे नसल्याने वाहने पार्किंगचा प्रश्न बिकट होत आहे. यामुळे वाहने रस्त्याकडेला पार्क केली जात आहेत..हि वाहने रस्त्याच्या दुतर्फा लावली जात असल्याने मध्ये केवळ लहान कार निघून जाईल असा रस्ता शिल्लक राहतो. यामुळे मोठी वाहने अडकून पडतात. याशिवाय अनेक वाहनचालक हॉटेल समोर तसेच घरासमोर गाड्या उभ्या करत असल्याने व्यावसायिकांना देखील याचा त्रास सहन करावा लागतो. आता गडावर गर्दी वाढू लागली आहे. शालेय सहलीचे प्रमाण देखील वाढू लागले आहे..शनिवार रविवारी मोठ्या प्रमाणात पर्यटन घेत असल्याने अशा बेशिस्त पार्किंगमुळे वाहतूक कोंडी होऊ लागली आहे. रायगडाच्या पुढे रायगडवाडी, छत्री निजामपूर, बावळे, वाघेरी, टकमकवाडी, अशा वाड्या आणि गावे येतात.महाराष्ट्र एस.टी.महामंडळाची सुविधा या गावांना आहे. परंतु रायगडाच्या पायथ्याशी होत असलेल्या वाहतूक कोंडीने एस. टी. पुढे निघून जाणे कठीण होते आणि एस.टी. रायगड रोप वे कडे जाणाऱ्या हिरकणीवाडी फाट्यापासूनच परत फिरते. यामुळे प्रवाशी संतप्त होतात..महाड मध्ये येणारे कॉलेज विद्यार्थी, कोंझर आणि पाचाड येथील विद्यालयीन विद्यार्थ्यांना देखील यामुळे पायपीट करावी लागते. पोलीस यंत्रणेकडून वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी उपाययोजना केली जात असली तरी वाहनतळ नसल्याने पोलीसही हतबल झाले आहेत..शासनाने किल्ले रायगड कडे जाणाऱ्या रोपवे फाटा म्हणजेच वाय सेक्शन ,जिजामाता वाडा व जिजामाता समाधी या ठिकाणी वाहनतळ उभारण्याची घोषणा केली प्रत्यक्षात अजून त्या कामाला प्रत्यक्ष मुहूर्त लागत नसल्याने वाहतूक कोंडीचा सामना सुट्टीच्या दिवशी पर्यटकांबरोबरच स्थानिक ग्रामस्थांना देखील सहन करावा लागत असल्याचे किल्ले रायगड हॉटेल व्यावसायिक संघटनेचे अध्यक्ष रघुवीर देशमुख यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.