कोकण

Sindhudurg : मोहोर भरघोस पण कणी नाही; थंडी–दवाने हापूस आंबा हंगाम धोक्यात

Sawantwadi Faces Artificial Water : कडाक्याची थंडी आणि पहाटेच्या दवामुळे हापूस आंब्याच्या मोहोरावर कणी अत्यल्प प्रमाणात दिसत असून फळधारणा धोक्यात आली आहे
Sawantwadi Faces Artificial Water

Sawantwadi Faces Artificial Water

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

राजापूर : गेल्या काही दिवसांपासून पडणाऱ्या थंडीमुळे हापूस आंबाकलमे मोहोराने फुलली आहेत; मात्र, मोहोरावर कणीचे प्रमाण अत्यल्प दिसत आहे. रात्रभर पडणारी थंडी आणि सकाळी दवासोबत मोहोरावर खार पडत असल्याने आलेल्या कणीचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे मोहोर जास्त असला तरी कणीचे प्रमाण कमी असल्याने बागायतदार चिंतेत आहेत.

