Raigad Rains: मुसळधार पावसाने रायगड-मुंबई-पुणे महामार्ग ठप्प; तासन्तास अडकलेले प्रवासी, वॉशरूम व नेटवर्कअभावी प्रचंड हाल

पाली : मुसळधार पावसामुळे रायगड (कोकण) आणि मुंबई व पुणे या शहरांना जोडणाऱ्या प्रमुख महामार्गांवर सोमवारी (ता. 6) देखील पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. रस्ते पाण्याखाली गेल्यामुळे वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली असून, तासन्तास झालेल्या खोळंब्यामुळे व वॉशरूम अभावी प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहेत. त्यातच अनेक भागांतील मोबाईल नेटवर्क संथ आणि ठप्प झाल्यामुळे आपत्कालीन परिस्थिती अधिकच बिकट बनली आहे..मुंबई-गोवा महामार्गासह पाली खोपोली राज्य महामार्ग यांसह अंतर्गत सर्वच महत्वाच्या मार्गांवर अनेक ठिकाणी पाणी साचले आहे. धर्मा धामणकर या प्रवाशांनी सांगितले की, सोमवारी (ता. 6) सकाळी पनवेलवरून माणगावच्या दिशेने निघालो होतो, मात्र महामार्गावर पेण येथे रस्ता पाण्याखाली गेल्याने प्रशासनाने तो बंद केला होता. अखेर नाईलाजाने पुन्हा पनवेलच्या दिशेने माघारी फिरावे लागले.अशीच काहीशी स्थिती पाली-खोपोली मार्गावर व इतरत्र पाहायला मिळाली. अनेक जण मिळेल त्या मार्गाने पुढे जात होते मात्र प्रत्येक टप्प्यावर त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागला..आपदा मित्र अमित निंबाळकर यांनी सांगितले की काही मोबाईल कंपन्यांचे नेटवर्क ठप्प आहे. तर काही मोबाईल कंपन्यांचे नेटवर्क संथ गतीने सुरू आहे. यामुळे आपत्तीमध्ये अडकलेल्या नागरिकांना लागलीच संपर्क करता येत नाही. त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत मदत पोहोचण्यास उशीर होतो..याशिवाय मोबाईल सेवा ठप्प झाल्याने प्रवाशांचा त्यांच्या नातेवाईकांशी संपर्क तुटला आहे. महाड येथील वकील आरती जाधव यांनी आपला थरारक अनुभव सांगताना म्हटले, माझे आई-वडील मुंबईहून खाजगी बसने महाडला येत होते. मात्र, पाली-खोपोली मार्गावरील तीवरे गावाजवळ पाणी साचल्याने त्यांची बस अडकली. आई-वडिलांनी फोन करून ते वॉशरुमसाठी एका स्थानिक घरात जात असल्याचे सांगितले; मात्र त्यानंतर अचानक नेटवर्क गायब झाले. बराच वेळ संपर्क न झाल्याने आम्ही प्रचंड चिंतेत होतो. सुदैवाने, खूप उशिरा त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला. नेटवर्कअभावी प्रशासनाला बचाव कार्यातही मोठ्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे..महिला व वृद्धांचे हाल मात्र स्थानिक आणि प्रशासनाचा मदतीचा हातमहामार्गावर वाॅशरुम आणि पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही सुविधा नसल्याने अडकून पडलेल्या महिला, बालके आणि वृद्धांचे कमालीचे हाल झाले. अनेकांना उपाशीपोटी आणि बिनापाण्याचे ताटकळत राहावे लागले. अशा कठीण प्रसंगी स्थानिक नागरिक, 'आपदा मित्र' आणि व्यावसायिक मदतीसाठी धावून आले. कोलाड येथील 'संगम स्वीट्स'च्या चालकांनी मुंबई-गोवा महामार्गावर अडकलेल्या प्रवाशांसाठी बिस्कीट व खाद्यपदार्थांचे वाटप केले. तसेच, अनेक स्थानिक दुकानदारांनी व गावकऱ्यांनी प्रवाशांना अल्पोपहार व पाण्याची व्यवस्था केली. तर काहींनी महिलांसाठी आपल्या घरच्या वॉशरुमची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली..तरच घराबाहेर पडा ; जीवरक्षकांचे आवाहनजीवरक्षक सागर दहिंबेकर यांनी सांगितले की मोबाईल नेटवर्क संथ असल्याने लवकर संपर्क होत नाही. याशिवाय अनेक ठिकाणचा वीजपुरवठा खंडित असल्यामुळे मोबाईल देखील चार्ज नाही त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये नागरिकांना प्रशासन व आपत्ती व्यवस्थापनाला संपर्क करणे मुश्किल होत आहे. नागरिकांनी आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास कुटुंबीयांशी संपर्काची पर्यायी व्यवस्था आधीच ठरवून ठेवावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.