मुसळधार पावसाने कणकवली तालुक्यात भातशेतीचा तोंडाशी आलेला घास हिरवला

खारेपाटण (जि. सिंधुदुर्ग) : गेले काही दिवसांपासून कोसळणाऱ्या पावसाने कणकवली तालुक्यातील भातशेतीचे प्रचंड नुकसान केले आहे. ऐन भात कापणीच्या हंगामात होत असलेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला आहे. पावसामुळे तयार झालेले भात जमिनीवर पडत आहेत. हवामान विभागाने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार आणखी पंधरा दिवस परतीच्या पावसाचा मुक्‍काम असेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. सध्या हळवी भात शेती कापणी योग्य झाली आहे, तर पुढील पंधरा दिवसांत उर्वरित भात पिके तयार होणार आहेत. या दरम्यान मुसळधार पाऊस होत आहे. याखेरीज दिवसभर ढगाळ वातावरण असल्याने कापलेले भात सुकवायचे कसे असाही प्रश्‍न शेतकऱ्यांपुढे आहे. शासनाने मदत द्यावी

आठवडाभरापासून प्रचंड पाऊस कोसळत असल्याने भातशेती आडवी होत आहे. तयार झालेले दाणेही गळून खाली पडत आहेत. ही सर्व परिस्थिती पाहून यंदा भात शेती उत्पनावर पाणी सोडावे लागेल, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गातून व्यक्‍त होत आहे. परतीचा पाऊस अजून काही दिवस सुरू राहिला, तर पिके वाया जातील. शासनाने याचा विचार करून ओला दुष्काळ जाहीर करून मदत द्यावी, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. संपादन : विजय वेदपाठक

