कोकण

Raigad Heavy Rain : पाऊस आला धावून, अन् रस्ते गेले वाहून; रायगड जिल्ह्यात रस्ते व महामार्गांची दूरवस्था प्रवाशांचा जीव धोक्यात

मागील पाच-सहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने संपूर्ण रायगड जिल्ह्याला अक्षरशः झोडपून काढले आहे.
wakan pali route damage by heavy rain

wakan pali route damage by heavy rain

sakal

अमित गवळे
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पाली - मागील पाच-सहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने संपूर्ण रायगड जिल्ह्याला अक्षरशः झोडपून काढले आहे. या मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यातील वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली असून प्रमुख रस्त्यांची अत्यंत दुरवस्था झाली आहे.

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