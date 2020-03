गोव्यात अडकलेल्या सिंधुदुर्गवासियांना यांची मदत 

सावंतवाडी ( सिंधुदुर्ग ) - संचारबंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर गोव्यात अडकून पडलेल्या जिल्ह्यातील युवक - युवतींना युवा सिंधू फाउंडेशनच्यावतीने मदतीचा हात देत जीवनावश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात एकविस दिवसाची संचारबंदी जाहीर केली असतानाच जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणात गोवा राज्यात कामानिमित्त असलेली युवक - युवती अडकून पडली आहेत. त्यांना जिल्ह्यात आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून तसेच राजकीय पुढाऱ्यांकडून प्रयत्नही झाले; मात्र दोन राज्यांचा हा विषय असल्याने हे प्रयत्न असफल ठरले. दोडामार्ग तालुक्‍यातील काही जणांना विशेष बाब म्हणून जिल्ह्यात नेण्यात आले; मात्र अद्यापही मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यातील युवक - युवती तसेच अन्य लोक गोवा राज्यातील विविध भागांमध्ये अडकून पडले आहेत. संचारबंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर गोव्यामध्ये कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून केंद्राचे सर्व नियम काटेकोरपणे पाळले जात आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत पैसे नसल्यामुळे तसेच जीवनावश्‍यक वस्तूही संपल्यामुळे आम्ही खायचे काय? असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर उभा राहिला होता. त्यामुळे आम्हाला जिल्ह्यामध्ये प्रवेश द्या, अशी विनवणी त्यांच्याकडून करण्यात येत होती. एकूणच त्यांच्या या समस्यांचा विचार करून जिल्ह्यातील राजकीय पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी यासाठी जोरदार प्रयत्न केले; मात्र हे प्रयत्न त्यांना जिल्ह्यात आणण्यासाठी अपुरे पडले. त्या युवक-युवतींची काळजी त्यांचे कुटुंब तसेच आई-वडिलांकडून करण्यात येत असून अनेक संस्था तसेच लोकप्रतिनिधी नेत्यांना जीवनावश्‍यक वस्तू पुरवण्यासाठी पावले उचलली आहेत. येथील युवा सिंधू फाउंडेशनही अशा योग युवतींसाठी जीवनावश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी पुढे सरसावली असून तांदूळ, डाळ, साखर, बटाटे, कांदे आदी वस्तू फाउंडेशनच्या माध्यमातून त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात आलेले आहेत. आतापर्यंत मडकई, कुंडई येथील युवक-युवतींना धान्यपुरवठा करण्यात आला आहे. अजूनही सालीगाव, वेरणा, म्हापसा, कलंगुट या भागातील युवतींना मदत करण्यासाठी युवा सेंटर फाउंडेशनच्यावतीने धावपळ सुरू आहे. अन्य कोणाला अशा प्रकारचे मदत करायची असल्यास त्यांनी फाउंडेशनकडे संपर्क साधावा, असे आवाहन फाऊंडेशनचे सागर नाणोसकर यांनी केले आहे.



