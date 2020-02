सहा शिक्षकांची एक वेतनवाढ 'यामुळे' रोखली 

रत्नागिरी - जिल्हांतर्गत प्राथमिक शिक्षक बदल्यांसाठी प्रस्ताव भरताना चुकीची माहिती भरणाऱ्या सहा शिक्षकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. त्या सहा शिक्षकांची एक वेतनवाढ कायमस्वरुपी रोखण्यात आल्याचे जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले. या कारवाईमुळे त्या शिक्षकांना मोठा आर्थिक भूर्दंड बसणार आहे. ग्रामविकास विभागाकडून गतवर्षीपासून प्राथमिक शिक्षकांची बदली प्रक्रिया ऑनलाईन राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी पोर्टलवर सध्याची शाळा, पाहिजे असलेल्या वीस शाळांची नावे, दुर्गम भागातील शाळांमध्ये काम केल्याची माहिती यासह नोकरीला लागल्याची तारीख त्यात भरावयाची होती. साडेसहा हजार शिक्षकांपैकी सुमारे 3,348 शिक्षकांच्या बदल्या केल्या होत्या. बदल्यांमध्ये चार संवर्गही निश्‍चित केले होते. त्यात पती - पत्नी एकत्रीकरणाचाही समावेश आहे. पोर्टलवर माहिती भरताना शाळांमधील अंतराची माहिती चुकीची दिली होती. त्याचा फटका अन्य शिक्षकांना बसला होता. याबाबत शिक्षकांकडून तक्रारीही झाल्या होत्या. शिक्षण विभागाकडून तालुक्‍यांना चुकीची माहिती भरणाऱ्यांची चौकशी करा, अशा सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्ह्यातील नऊ जणांची जिल्हापरिषदस्तरावर चौकशी करण्यात आली. त्यांना सविस्तर माहिती देण्यासाठी सुनावणीही लावली होती. त्यामध्ये सहा शिक्षकांनी चुका केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर त्या शिक्षकांची एक वेतनवाढ रोखण्याचा निर्णय शिक्षणाधिकारी यांनी घेतला. त्याची तत्काळ अंमलबजावणी केली असून कायमस्वरुपी वेतनवाढीमुळे त्या शिक्षकांना आर्थिक भूर्दंड बसणार आहे. त्याचबरोबर भविष्यात अशा प्रकारांना चापही बसणार आहे. ऑनलाईन शिक्षक बदल्यांमध्येही हेराफेरी होऊ शकते याबाबत प्रशासनही सतर्क झाले आहे. वेतनवाढ रोखलेले तालुकानिहाय शिक्षक तालुका................शिक्षक

मंडणगड................... 1

राजापूर.................... 1

रत्नागिरी................. 1

चिपळूण.................. 2

संगमेश्‍वर................ 1

Web Title: Hike In Salary Of Six Teachers Prevented Ratnagiri Marathi News