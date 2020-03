आकाश - ऋतुजा यांनी केला "वानरलिंगी" सुळका सर 

रत्नागिरी - घनदाट जंगल, सह्याद्रीच्या उंचच उंच पर्वत रांगा, वेगवान वारा यांच्याकडे बघताच अंगावर काटा उभा रहातो. असा 90 अंशातील 400 फुट उंच असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील जुन्नरमधील घाटघर येथील जीवधन किल्ल्यासमोरील वानरलिंगी सरळ सुळका. येथील आकाश पालकर व ऋतुजा शिंदे यांनी सुळका सर करण्याचे आव्हान पेलले. सुळका सर करणाऱ्या या दोघांचे सर्व स्तरावरुन अभिनंदन होत आहे. येथील माऊंटेनिअर्स असोसिएशन संस्थेकडून शिरगाव-आडी येथील आकाश प्रमोद पालकर हा रत्नागिरी गृहरक्षक दलात सेवा बजावत आहे. कोंडगाव-साखरपा (ता. संगमेश्‍वर) येथील ऋतुजा नवनाथ शिंदे ही साखरपा येथील सावंत महाविद्यालयात पदवीचे शिक्षण घेत आहेत. या दोघांनी वानरलिंगी सुळका सर केला. रत्नागिरीचे ज्येष्ठ गिर्यारोहक, माऊंटेनिअर्स असोशिएशनचे अध्यक्ष दिवंगत मोहन खातू यांनी आकाशला माऊंटेनिअर्सची ओळख करून दिली होती. खातू यांना आदरांजली म्हणून वानरलिंगी सुळका मोहिम ठेवण्यात आली होती. मुरबाड येथील सह्यगिरी ऍडव्हेंचर या संस्थेचे लिडर दीपक विशे यांच्या मदतीने ही चढाई यशस्वी झाली. 13 मार्चला सकाळी 10.54 मिनिटांनी सुळका चढाईस सुरवात झाली. रात्री 7.40 मिनिटांनी सुळक्‍याची शिरस्थानी पोचलो. अवघ्या साडेसात तास कठीण परिस्थितीशी लढत सोसाट्याचा वारा झेलत जीवघेणी चढाई केली असल्याचे पालकर व शिंदे या दोघांनी सांगितले. सुळक्‍यावर पोचल्यानंतर मोहन खातू यांनी श्रद्धांजली वाहिली. या मोहिमेसाठी माऊंटेनिअर्स असोशिएशन संस्थेचे सेक्रेटरी राजेश नेने, दीपक विशे व सहकारी टीम यांनी सहकार्य केले.

Web Title: Hiking On Wanarling By Akash And Rutuja Ratnagiri Marathi News