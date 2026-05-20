Ratnagiri Barav: ऐतिहासिक बारवांना संवर्धनाची प्रतीक्षा, जिल्ह्यात १२० बारव : शासननिर्णयाचे स्वागत, मुंबईतील बैठकीत चर्चा

-मकरंद पटवर्धन रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्ह्यात बारव (पायऱ्यांची विहीर) ११० ते १२०च्या आसपास आहेत. मंदिरांच्या शेजारीही बारव (कुंड) आहेत. तसेच, सामाजिक बांधिलकी आणि लोकांच्या पाण्याची सोय व्हावी म्हणून बांधलेल्या बऱ्याच बारव जिल्ह्यात आहेत. त्यातल्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या काही अत्यंत उत्तम स्थितीत आहेत. बारव संवर्धनासाठी शासनाने लक्ष घातले आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. शासनाच्या सहकार्यातून या बारवांचे संवर्धन योग्यरीतीने करता येऊ शकते, अशी माहिती महाराष्ट्र बारव मोहिमेतील कार्यकर्ते श्रीरंग राजेंद्रप्रसाद मसुरकर यांनी दिली..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .मुंबईमध्ये आयोजित बैठकीत बारव संवर्धनाच्या कामात येणाऱ्या अडचणी, आवश्यक उपाययोजना तसेच शासन आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यातील समन्वयाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या प्रसंगी बारव संवर्धनासाठी कार्यरत संस्था, अभ्यासक, विद्यार्थी आणि स्वयंसेवी घटक यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी विशेष कार्यशाळा व शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देशही मंत्र्यांनी दिले आहेत..या पार्श्वभूमीवर मसुरकर यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले की, मंदिरालगत असलेल्या बारवांना कुंड म्हणतात. या प्रकारच्या वापरात असलेल्या बारव सुस्थितीत आहेत. या व्यतिरिक्त सामाजिक बांधिलकी आणि लोकांच्या पाण्याची सोय व्हावी म्हणून बांधलेल्या बऱ्याच बारव रत्नागिरी जिल्ह्यात आहेत. त्यातल्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या काही अत्यंत उत्तम स्थितीत आहेत. रत्नागिरी, लांजा तालुक्यातील तीन महाविद्यालयांच्या राष्ट्रीय सेवा योजनांच्या शिबिरात आणि इतिहास मंडळात या मोहिमेबद्दल कार्यक्रम केले आहेत..अभ्यंकर-कुळकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वयंसेवकांनी मेर्वी आणि रत्नागिरीतील ग्रामदैवत श्री देव भैरी देवस्थानच्या दोन बारवांची स्वच्छता केली आहे. गेली चार वर्षे दर महाशिवरात्रीला तालुक्यातील एका बारवेवर दीपोत्सव साजरा करत आहेत, अशी माहिती मसुरकर यांनी दिली..महामार्गालगत बारवबऱ्याचशा जुन्या देवळांच्या बाजूला या बारव आहेत. आंबोळगड ते जयगड या सागरी महामार्गाजवळ आणि रत्नागिरी, राजापूर, लांजा, गुहागर भागात पसरलेल्या सड्यावर एकाच पद्धतीची बांधणी असलेल्या ३० ते ४० कातळखोद विहिरी आहेत. या विहिरींचा सबंध पुरातन व्यापारी मार्गाशी असू शकतो. कठीण अशा कातळात असल्याने बहुतांशी बारव सुस्थितीत आहेत. मात्र, त्यातील पाणी वापरण्यायोग्य नाही..पर्यटकांना भुरळगणेशगुळे येथील मंदिरासमोरील बारव जास्त चांगली आहे. नाखरे सड्यावर अतिशय सुंदर बारव आहे. तसेच फणसोप शाळेसमोरही आखीवरेखीव बारव आहे. नांदिवडे येथील चंडिका आणि जोगेश्वरी मंदिर परिसरात असलेल्या तीन बारव चांगल्या स्थितीत आहेत. रत्नागिरीचे ग्रामदैवत श्री देव भैरी मंदिरासमोरील बारव अधिक आकर्षक आणि पर्यटकांना भुरळ घालणारी आहे..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...राज्यातील ऐतिहासिक बारवांचेजतन व संवर्धन करण्यास पुरातत्त्व विभागाने प्राधान्य द्यावे, यासाठी कृती कार्यक्रम तयार करावा. तसेच, बारव परिसरातील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून विशेष मोहीम राबवण्याचे नियोजन करावे.- अॅड. आशीष शेलार, सांस्कृतिक कार्यमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.