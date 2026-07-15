कोकण

Fort Conservation: ४५ दुर्गसेवकांचे श्रमदान; किल्ले सुधागडचा ऐतिहासिक राजवाडा पुन्हा तेजोमय

४५ दुर्गसेवकांच्या श्रमदानातून सुधागड राजवाड्याला नवे पावित्र्य व सौंदर्य, कचऱ्याच्या साम्राज्यापासून ऐतिहासिक वास्तूची मुक्तता
Volunteers carried out a major cleanup drive at Sudhagad Fort, restoring the historic palace premises through collective effort and dedication.

Volunteers carried out a major cleanup drive at Sudhagad Fort, restoring the historic palace premises through collective effort and dedication.

Sakal

अमित गवळे
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पाली : रायगड जिल्ह्यातील ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या किल्ले सुधागड येथे नुकतेच एक अभूतपूर्व स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले. दुर्ग श्री सुधागड मोहिमेचे सेवेकरी, स्थानिक दुर्ग श्री सरसगड संवर्धन संस्था, दुर्गरत्न प्रतिष्ठान आणि मुरुड येथील पद्मदुर्ग सेवेकरी यांच्या संयुक्त विद्यमाने या मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले होते. या मोहिमेमध्ये एकूण ४५ निष्ठावंत दुर्गप्रेमींनी एकत्र येत गडाच्या संवर्धनासाठी आपले अमूल्य श्रमदान केले.

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