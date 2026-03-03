कोकण

Pali News : शेकडो पुरणपोळ्या आगीऐवजी गेल्या गरिबांच्या पोटात; अंनिस व समाजसेवी संस्थांच्या माध्यमातून पुरणपोळ्या व फळांचे वाटप

आदिवासी गोरगरीब व वृद्धांची होळी झाली गोड आणि आंनदी.
Puranpoli Distribute

Puranpoli Distribute

sakal

अमित गवळे
Updated on

पाली - होळीचा सण रायगड जिल्ह्यात विधायक पद्धतीने साजरा करण्यात आला. अनेक सामाजिक व स्वयंसेवी संस्था तसेच दानशूर व सुज्ञ नागरिक आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (अंनिस) यांच्या माध्यमातून होळीमध्ये जाणाऱ्या शेकडो पुरणपोळ्या आदिवासी वाडी, झोपडपट्टी आणि वृद्धाश्रमात वाटण्यात आल्या.

Loading content, please wait...
festival
distribution
Celebration
Poor
pali
puranpoli
holi

Related Stories

No stories found.