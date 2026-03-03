Pali News : शेकडो पुरणपोळ्या आगीऐवजी गेल्या गरिबांच्या पोटात; अंनिस व समाजसेवी संस्थांच्या माध्यमातून पुरणपोळ्या व फळांचे वाटप

पाली - होळीचा सण रायगड जिल्ह्यात विधायक पद्धतीने साजरा करण्यात आला. अनेक सामाजिक व स्वयंसेवी संस्था तसेच दानशूर व सुज्ञ नागरिक आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (अंनिस) यांच्या माध्यमातून होळीमध्ये जाणाऱ्या शेकडो पुरणपोळ्या आदिवासी वाडी, झोपडपट्टी आणि वृद्धाश्रमात वाटण्यात आल्या..या माध्यमातून गोरगरिबांप्रती असलेली भावना आणि समाजसेवेची ओढ अतिशय प्रेरणादायी आहे. अशा प्रकारे सण साजरे करणे हे समाजातील एकता आणि सेवाभावाचे एक उत्तम उदाहरण आहे. पालीत एक संघर्ष समाजसेवेचा व महा. अंनिस तर्फे मागील अकरा वर्षांपासून सातत्याने हा उपक्रम सुरु आहे..पालीतील लहान मोठ्या होळ्या येथून जवळपास एक हजार पेक्षा जास्त पुरणपोळ्या जमा करण्यात आल्या. याशिवाय, फळे आणि पापड फेण्याही वाटपासाठी गोळा करण्यात आल्या. येथील तळई व दापोडे आदिवासीवाडी आणि टेंभी वसाहत येथे पुरणपोळ्या पापड फेन्या वाटण्यात आले. मयूर थळे, श्रीकांत ठोंबरे, संदेश सोनकर, संदीप महाडिक, किशोर चौधरी, रोशन रुईकर व अमित निंबाळकर आदींनी हा उपक्रम यशस्वी केला..तर रोहा महा. अंनिस शाखेच्या वतीने माळखंड वाडी येथील श्री काळकाई प्रसन्न वृद्धाश्रमामध्ये पुरणपोळ्या आणि फळांचे वाटप करण्यात आले. यावेळी रोहा शाखा अंनिस शाखा अध्यक्ष डॉ. फरीद चिमावकर, उपाध्यक्ष दत्तात्रेय शेडगे - उपाध्यक्ष, सचिव दिनेश शिर्के यांच्यासह अनिकेत पाडसे, मुमताज मुलानी, धनाजी जाधव, प्रमोद खांडेकर आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.या बरोबरच पेण महा. अंनिस शाखेतर्फे देखील पेण रेल्वे लाईनला लागून असलेल्या झोपडपट्टीतील लहान मुले आणि महिलांना पुरणपोळ्यांचे वाटप करण्यात आले. यावेळी रमाकांत घरत आणि संदेश गायकवाड उपस्थित होते..होळी करा लहान पोळी करा दान हा उपक्रम अनेकांनी उत्स्फूर्तपणे अवलंबला आहे. बहुतांश होळी मंडळे आणि रोटरी क्लब सारख्या संस्था स्वतः पुरणपोळ्या वाटप करू लागल्या आहेत. ही एक चांगली आणि स्वागतार्ह बाब आहे. जो विचार फक्त आमचा होता तो आता आपल्या सर्वांचा झाला आहे. होळी सणाच्या या विशेष प्रसंगी, समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र येऊन गरिबांना आनंद आणि आशेचा संदेश दिला आहे. हा उपक्रम समाजातील सर्व घटकांच्या सहभागाने यशस्वी झाला आहे.- संदेश गायकवाड, कार्याध्यक्ष, महा. अंनिस, रायगड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.