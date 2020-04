इयत्ता आठवीपर्यंतचे निकाल लागणार कसे?.......वाचा

ओरोस (जि. सिंधुदुर्ग) : कोरोना महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व शाळा बंद आहेत. परिणामी पहिली ते आठवीपर्यंतच्या दुसऱ्या सत्रातील परीक्षा होणार नाहीत. त्यामुळे दुसऱ्या सत्रातील निकाल मूल्यमापनातील साधनतंत्राद्वारे तयार होईल, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी एकनाथ आंबोकर यांनी दिली. शाळा पुढील सत्रात जूनमध्येच सुरू होण्याची शक्‍यता असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. कोरोना संसर्ग होऊ नये, यासाठी सर्व शाळा, महाविद्यालये 16 मार्चपासून शैक्षणिक वर्ष संपेपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. त्यामुळे दुसऱ्या सत्रातील परीक्षा झाल्या नाहीत. त्या सत्राचा निकाल तयार करण्यात शिक्षकांना अडचणी येत आहेत. निकाल तयार करताना सर्व शिक्षकांना काही मार्गदर्शक सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत. यात दुसऱ्या सत्राची परीक्षा घेऊ नये आणि आकारिक मूल्यमापनातील साधनतंत्राद्वारे केलेल्या मूल्यमापनाद्वारे या सत्राचा निकाल तयार करावा, असे म्हटले आहे. असा ठरणार निकाल

आकारिक मूल्यमापनासाठी भाषा, गणित, विज्ञान व समाजशास्त्र या विषयांसाठी किमान पाच साधनतंत्रे आणि कला, कार्यानुभव, शारीरिक शिक्षण व आरोग्य या विषयांसाठी किमान तीन साधनतंत्रे वापरून गुणनोंद करावी. मिळालेल्या गुणांची टक्केवारी काढून श्रेणी देण्यात यावी. टक्केवारीसाठी प्राप्त गुण गुणिले 100 भागिले आकारिक मूल्यमापनाचे एकूण गुण असे सूत्र वापरावे, अशा सूचना आहेत. एक मेचा मुहूर्त हुकला

आकारिक मूल्यमापनासाठी विषयनिहाय पुढीलप्रमाणे गुण ः पहिली व दुसरी 70, तिसरी व चौथी 60, पाचवी व सहावी 50, सातवी आणि आठवी 40. या कालावधीत शिक्षकांनी विद्यार्थी नोंदवही, गुण नोंदवही, विद्यार्थी संचिका, प्रगती पत्रक यातील नोंदणी पूर्ण कराव्यात तसेच संचारबंदी, सोशल डिस्टन्सिंगचे उल्लंघन होऊ नये म्हणून सर्व शाळांनी निकालपत्र पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या दिवशी मुलांना द्यावे, असेही श्री. आंबोकर यांनी स्पष्ट केले आहे.



