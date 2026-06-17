कोकण

Monsoon Tourism: पावसाने दडी मारताच ताम्हिणी घाट-देवकुंड पर्यटन ठप्प; अंधारबन, खजिना ट्रेकवर शुकशुकाट

पावसाने दडी मारल्याने ताम्हिणी घाट, देवकुंड, अंधारबन व खजिना ट्रेक परिसरातील पावसाळी पर्यटन ठप्प; लाखो रुपयांचे नुकसान होऊन स्थानिक व्यावसायिक व आदिवासींच्या रोजगारावर गंडांतर
Hydro-Meteorological Latency: Delayed Monsoon Stalls Waterfall Discharges at Tamhini Ghat Segments

Hydro-Meteorological Latency: Delayed Monsoon Stalls Waterfall Discharges at Tamhini Ghat Segments

Sakal

अमित गवळे
Updated on

पाली : माणगाव तालुक्यातील पाटणूस, भिरा, विळे, रवाळजे व पुण्याच्या सीमेवर असलेला ताम्हिणी घाट आदी परिसरात निसर्गाचा अमूल्य ठेवा दडला आहे. येथील अद्वितीय देवकुंड, रोमहर्षक खजिना व अंधारबन ट्रेक, समृद्ध निसर्ग, फेसाळणारे धबधबे देशभरातील पर्यटकांसाठी दरवर्षी पावसाळी पर्यटनाची मोठी पर्वणी ठरते. मात्र, यंदा जूनचा पंधरवडा उलटून गेला तरी रायगड जिल्ह्यात पावसाचे दमदार आगमन न झाल्याने या संपूर्ण परिसरातील पावसाळी पर्यटनाचा पुरता हिरमोड झाला आहे. पाऊस लांबल्याने पर्यटक नाराज असून, पर्यटक व निसर्गप्रेमींनी या भागाकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे.

Loading content, please wait...
water
dam
Monsoon
tour
Tourism
tourism in rural India
monsoon and natural disasters
waterfalls in Bhandardara