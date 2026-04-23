El Nino Preparedness: एल-निनोच्या सावटात पशुधन संरक्षणासाठी राज्य सज्ज; सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना चारा नियोजनाला सर्वोच्च प्राधान्य

पाली : राज्यात २०२६ च्या मान्सूनवर 'एल-निनो' या हवामान घटकाचा प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता भारतीय हवामान विभागाने वर्तवली आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील पशुधनाचे संरक्षण करण्यासाठी आणि संभाव्य चारा टंचाई टाळण्यासाठी पशुसंवर्धन आयुक्तालयाने कंबर कसली आहे. आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून चारा टंचाई निवारणार्थ तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत..सोमवारी (ता. 20) मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या आढावा बैठकीत चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यात सर्वसाधारण परिस्थितीत हिरव्या चाऱ्याची ४३.९८% तर सुका चाऱ्याची २५.१२% कमतरता असते. एल-निनोमुळे ही तूट वाढण्याची शक्यता असल्याने प्रशासकीय स्तरावर हालचालींना वेग आला आहे.जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहे. त्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्याने जिल्हा नियोजन व विकास समिती (DPDC) अंतर्गत 'नाविन्यपूर्ण योजना' किंवा 'आपत्ती निवारण' निधीतून चारा बियाणे खरेदीसाठी प्राधान्याने निधी मंजूर करावा. महाबीजकडून बियाणे खरेदी करणे. बियाण्यांच्या गुणवत्तेत तडजोड न करता मका, ज्वारी, बाजरी यांसारख्या चारा बियाण्यांचे कार्यारंभ आदेश (Work Orders) 'महाबीज'ला तातडीने देण्याच्या सूचना आहेत. पेरणीसाठी बियाणे वेळेत मिळावे यासाठी ५ मे २०२६ पूर्वी महाबीजला पुरवठा आदेश देणे अनिवार्य आहे. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील पशुधनाची संख्या लक्षात घेऊन स्वतंत्र 'जिल्हा चारा सुरक्षा आराखडा' तयार करावा..या मोहिमेमुळे मान्सूनच्या सुरुवातीलाच शेतकऱ्यांना चारा बियाणे उपलब्ध होईल आणि संभाव्य चारा छावण्यांची गरज भासणार नाही, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.चारा उत्पादनासाठी विविध उपक्रमटंचाईवर मात करण्यासाठी केवळ बियाणे वाटप न करता विविध आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे ठरले आहे. त्यामध्ये धरणांचे बॅकवॉटर आणि नदीपात्रालगतच्या जमिनींवर चारा लागवडीची विशेष मोहीम राबवली जाईल. तसेच टंचाईच्या काळात उपयोगासाठी मुरघास प्रकल्पांना गती दिली जाणार आहे..योजनांची अंमलबजावणीमुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेअंतर्गत हायड्रोफोनिक्स पद्धतीने चारा उत्पादन, मिनी टिएमआर आणि कडबाकुट्टी यंत्रांचे वाटप करण्यात येणार आहे..एल-निनोचा काळ पशुधनासाठी आव्हानात्मक असू शकतो. त्यामुळे जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन यांनी इतर विभागांशी समन्वय साधून या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे.डॉ. किरण पाटील, आयुक्त, पशुसंवर्धन.