Ichalkaranji Drug Case : एमडी ड्रग्जची तस्करी करणाऱ्यास अटक; पाच लाखांचा मुद्देमाल जप्त

इचलकरंजी : गणेशोत्सवात कालावधीत हद्दपार असतानाही शहरात परतून एमडी ड्रग्जची तस्करी करणाऱ्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराला पोलिसांनी रंगेहात पकडले. शहापूर ओढा ते आरकेनगरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर केलेल्या कारवाईत पिंटू उर्फ धनाजी पांडुरंग जाधव (वय ३४, रा. कारंडे मळा, शहापूर, इचलकरंजी) याच्याकडून २८ ग्रॅम एमडीसदृश अमली पदार्थ जप्त केला. त्याची किंमत ५ लाख ४ हजार रुपये असून, मोबाईलसह एकूण ५ लाख १९ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला..पिंटू जाधव जाधव याला अटक करून आज न्यायालयात हजर केले असता त्याला चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. जाधव याने एमडी ड्रग्ज सिद्धार्थ बडे (रा. इचलकरंजी) याच्याकडून घेतल्याचे समोर आल्यानंतर याप्रकरणी बडे याच्यावरही गुन्हा दाखल केला आहे..IIT Bombay Student Tragedy : चॅटजीपीटीवरून कॉपी करताना पकडला, पवई आयआयटीच्या विद्यार्थ्याने संपवलं जीवन.पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल यांच्या विशेष पथकाने ही कारवाई केली. शहापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत वर्षभरात एमडी अमली पदार्थांच्या कारवाया वारंवार होऊनही गणेशोत्सव कालावधीतही अमली पदार्थाची विक्री सुरू असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पथकाने सापळा रचून ही कारवाई केली..शहापूर ओढा ते आरकेनगरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर आज पहाटे सव्वाएकच्या सुमारास पिंटू जाधव संशयास्पदरीत्या आढळला. पोलिसांनी झडती घेतली असता पारदर्शक प्लास्टिकच्या पिशवीत पांढरट बारीक पावडर व खड्यांसारखा दिसणारा पदार्थ आढळला..वजन केल्यानंतर तो सुमारे २८ ग्रॅम भरला. पोलिस तपासात तो एमडीसदृश अमली पदार्थ असल्याचे स्पष्ट झाले. प्राथमिक चौकशीत जाधव याने एमडी ड्रग्ज सिद्धार्थ बडे याच्याकडून घेतल्याचे सांगितले. बडेचा शोध सुरू आहे..सहायक पोलिस निरीक्षक सुरेखा गाताडे यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस उपनिरीक्षक सचिन चंदन, परशुराम गुजरे, प्रदीप पाटील, सत्यजित तानुगडे, महेंद्र कोरवी, संदीप गायकवाड, सुशील पाटील, रोहित डावाळे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..Gold Rate Today: गौरी-गणपतीत सोन्याच्या भावात मोठी उलथापालट! 2 दिवसांत ₹30 हजार... मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात ताजा भाव काय?.जाधव नागोरी टोळीतीलसहा महिन्यांपूर्वी पिस्तूल तस्कर मनीष नागोरीच्या घरावर छापा टाकून पोलिसांनी ८६५ ग्रॅम एमडी जप्त केला होता. या कारवाईत जाधव याचे संशयित म्हणून नाव समोर आले होते. मात्र, तो पसार होता. आता पुन्हा एमडी तस्करीच्या हालचाली सुरू केल्यानंतर पोलिसांनी त्याला २८ ग्रॅम एमडी ड्रग्जसह ताब्यात घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.