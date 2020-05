सावंतवाडी ( सिंधुदुर्ग ) - कोलगाव ते मुंबई - वाशी अशी आंबा वाहतूक करणाऱ्या कोलगाव येथील चालकाला तसेच क्‍लिनरला बुधवारी (ता. 6) उशिरा संस्थात्मक क्‍वारंटाईन केले आहे. न्हावेली येथील एका आंबा वाहतूक करणाऱ्या चालकालाही संस्थात्मक क्‍वारंटाईन केले आहे. तालुक्‍यात बाहेरून येणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे आरोग्य यंत्रणा हतबल झाली आहे. जीवनावश्‍यक वस्तू, जागेची अडचण आदी अनेक प्रसंग आरोग्य विभागासमोर उभे राहिले आहेत. हे सर्व आव्हाने व त्यांचा सामना करत आरोग्य विभागाने बाहेरून येणाऱ्या नागरिकांची योग्य पद्धतीने व्यवस्था केली आहे. गाव पातळीवर संस्थात्मक क्‍वारंटाईन वेगळ्या पद्धतीने केले जात आहे. त्यासाठी बाहेरून गावात येणार यांची यादी आरोग्य विभागाला देऊन गावपातळीवरील सर्वांनी आरोग्य विभागाला योग्य सहकार्य करावे, असे आवाहन तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. वर्षा शिरोडकर यांनी केले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने मुंबई - वाशी या भागात आंबा वाहतुकीयांचा हंगाम सुरू झाला आहे. सावंतवाडी तालुक्‍यातून मोठ्या संख्येने चालक आंब्याची वाहतूक मुंबई येथे करत आहेत. एजंट आणि आंबा बागायतदार तसेच चालक सातत्याने मुंबईवारी करत आहेत. त्यामुळे या सर्व बाबी आरोग्य विभागाची डोकेदुखी ठरत आहेत. वेंगुर्ले-खानोली येथे आंब्याची वाहतूक करणाऱ्या मुंबईतील चालकाला कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती मिळताच सावंतवाडी तालुक्‍यातील संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. मुंबई - सावंतवाडी असा प्रवास करणाऱ्या चालकांना संस्थात्मक क्‍वारंटाईन केले जात आहे. प्रशासनाचे एवढी धडपड सुरू असतानाही नागरिक, वाहतूकदार, मालवाहतूक करणारे चालक, क्‍लीनर सर्व काही आलबेल आहेत असेच वागत आहेत.

