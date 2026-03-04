Iran Israel War : रायगडचे 20 नागरिक आखाती देशांत अडकले; मायदेशी परतण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे साकडे

पाली - मध्यपूर्व आशियाई देशांमध्ये उद्भवलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे रायगड जिल्ह्यातील अनेक नागरिक तेथे अडकल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. रायगड जिल्हा नियंत्रण कक्षाला प्राप्त झालेल्या ताज्या अहवालानुसार, सौदी अरेबिया, कुवेत, कतर आणि दुबई यांसारख्या आखाती देशांमध्ये जिल्ह्यातील सुमारे 20 नागरिक असून, त्यापैकी बहुतांश नागरिक मायदेशी परतण्यासाठी इच्छुक आहेत..पोलादपूर तालुक्यातील सवाद येथील सर्वाधिक नागरिक सध्या सौदी अरेबिया आणि कुवेतमध्ये अडकले आहेत. प्राप्त माहितीनुसार, नोकरी आणि व्यवसायानिमित्त गेलेले हे नागरिक तेथील बिघडलेल्या परिस्थितीमुळे चिंताग्रस्त आहेत. यामध्ये तार्लेकर, नैकवारे, पठाण आणि कादिरी कुटुंबातील सदस्यांचा समावेश असून, त्यांनी प्रशासनाकडे मदतीची याचना केली आहे.नियंत्रण कक्षाने दिलेल्या तपशिलानुसार नागरिकांची सद्यस्थिती खालीलप्रमाणे आहे..पोलादपूर (सवाद) येथील सर्फराज तार्लेकर, अख्तर तार्लेकर, अजीम तार्लेकर, महमद तार्लेकर, असलम तार्लेकर आणि मैनुद्दीन तार्लेकर हे सौदी अरेबियात अडकले आहेत. तर जमीर तार्लेकर, जावेद तार्लेकर, सुवेल तार्लेकर, रतिक नैकवारे, अलताब पठाण, अल्तमश पठाण आणि आयान तालेकर हे सध्या कुवेतमध्ये असून ते मायदेशी परतण्यास इच्छुक आहेत. शाहिद कादिरी, मुजाईद कादिरी आणि शाहिद तोलकर हे कतरमध्ये आहेत, तर सज्जाद तार्लेकर दुबईमध्ये असल्याची नोंद आहे..काही नागरिक सुरक्षित आणि संपर्कातयुद्धाच्या छायेत सर्वत्र भीतीचे वातावरण असले तरी, काही नागरिक सुरक्षित असल्याची माहितीही समोर आली आहे. पाली येथील उत्कर्ष राजेश मापरा हा दुबईत शैक्षणिक कारणास्तव गेला असून तो आपल्या आई-वडिलांच्या संपर्कात व सुरक्षित आहे.उरण (जसखार) येथील लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त पर्यटनासाठी दुबईला गेलेले कविश विजय घरत आणि प्रांजली विजय घरत हे देखील सुखरूप आहेत..प्रशासनाचे प्रयत्न सुरूरायगड जिल्हा प्रशासनाने या सर्व नागरिकांची माहिती संकलित केली असून, राज्य आणि केंद्र सरकारमार्फत त्यांना सुरक्षितपणे भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे विमान सेवा आणि इतर तांत्रिक अडचणी येत असल्याने, अडकलेल्या नागरिकांच्या नातेवाईकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.