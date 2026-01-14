कोकण

Sindhudurg Gaur : जंगलातून थेट रस्त्यावर येणाऱ्या गव्यांना अडवणार लोखंडी कुंपण; सिंधुदुर्गात पायलट प्रकल्प सुरू

Iron Fencing : जंगलातून रस्त्यावर येणाऱ्या गव्यांमुळे वाढलेले अपघात रोखण्यासाठी वनविभागाने लोखंडी कुंपणाचा पर्याय निवडला तर अपघातात मृत्यू वा जखम झाल्यास भरपाई नसल्याने प्रतिबंधात्मक उपायांवरच वनविभागाचा भर
Forest Department site selected for iron fencing to prevent gaur crossings on highways.

रुपेश हिरापसकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी : जंगलातून अचानक रस्त्यावर येणाऱ्या गव्यांमुळे वाहनधारकांचे होणारे अपघात रोखण्यासाठी वनविभागाने आता कंबर कसली असून, रस्त्याच्या कडेला मजबूत लोखंडी कुंपण उभारले जाणार आहे.

