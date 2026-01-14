Sindhudurg Gaur : जंगलातून थेट रस्त्यावर येणाऱ्या गव्यांना अडवणार लोखंडी कुंपण; सिंधुदुर्गात पायलट प्रकल्प सुरू

सावंतवाडी : जंगलातून अचानक रस्त्यावर येणाऱ्या गव्यांमुळे वाहनधारकांचे होणारे अपघात रोखण्यासाठी वनविभागाने आता कंबर कसली असून, रस्त्याच्या कडेला मजबूत लोखंडी कुंपण उभारले जाणार आहे. .पायलट प्रोजेक्ट म्हणून माजगाव येथील (कै.) भाईसाहेब सावंत समाधी परिसरात याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यामध्ये यश मिळाल्यास जिल्ह्यातील ज्या ठिकाणी गव्यांपासून अपघाताचा धोका आहे, तिथे ही उपाययोजना राबविण्यात येणार असल्याची माहिती उपवनसंरक्षक मिलिश शर्मा यांनी दिली..Ratnagiri Gaur : वन्यजीव रस्त्यावर; मिरजोळे परिसरात गव्यांमुळे भीतीचे वातावरण.जिल्ह्यात अलीकडच्या काळात मानव आणि वन्यजीव संघर्ष मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळत आहे. या संघर्षामागे विविध कारणे असली तरी, दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या या घटनांचे गंभीर परिणाम समोर येत आहेत. .दुसरीकडे गव्यांसारख्या वन्य प्राण्यांची संख्या झपाट्याने वाढल्याने ते शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान करत आहेत. अन्नाच्या शोधात हे गवे आता थेट मानवी वस्तीपर्यंत येऊ लागल्याने मानव आणि वन्यजीव यांच्यात थेट संघर्ष निर्माण झाला आहे. gaur.Kolhapur Gaur Attack : उसाला पाणी देण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्यावर गव्याचा भीषण हल्ला; गंभीर जखमी अवस्थेत शेतातच मिळाले!.यातून रस्ते अपघातांचे प्रमाणही दिवसेंदिवस वाढत असून, यामध्ये काहींना आपला जीव गमवावा लागला आहे, तर काही जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जिल्ह्यात विशेषतः दोडामार्ग, सावंतवाडी व कुडाळ या तालुक्यांत अशा अपघातांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. रात्री-अपरात्री अचानक वाहनासमोर येणाऱ्या गव्यांमुळे दुचाकीस्वार जायबंदी होण्याचे प्रमाण मोठे आहे..या अपघातांकडे कायद्याच्या दृष्टीने पाहिल्यास, अशा घटनांसाठी शासन स्तरावरून कोणत्याही प्रकारची भरपाई मिळत नाही. तशा प्रकारचा शासन निर्णय असल्याने वनविभागाचे हातही बांधलेले असतात. .एखाद्या सर्वसामान्य कुटुंबातील व्यक्तीचा अपघात होऊन ती व्यक्ती जायबंदी झाल्यास, वन कर्मचारी माणुसकीच्या नात्याने किरकोळ आर्थिक मदत करतात; परंतु उर्वरित सर्व वैद्यकीय खर्च संबंधित व्यक्तीलाच करावा लागतो. अशावेळी आर्थिक परिस्थितीमुळे पीडित व्यक्तीवर मोठे संकट ओढवते. . नुकसान भरपाईसाठी‘स्पेशल केस’चा प्रस्तावशासन नियमात वन्य प्राण्यांमुळे रस्ते अपघातात जखमी किंवा मृत्युमुखी झालेल्या व्यक्तीला भरपाई दिली जात नाही; परंतु जिल्ह्यात गव्यांमुळे झालेल्या रस्ते अपघातात जीव गमावलेल्या कारिवडे (ता.सावंतवाडी) येथील जॅकी ऑगस्तीन आल्मेडा व ओवळिये (ता.मालवण) येथील मनोहर शंकर कदम या दोघांना तब्बल प्रत्येकी २५ लाख रुपये भरपाई मिळावी, यासाठी स्पेशल केस म्हणून शासनस्तरावर प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. .विशेष म्हणजे या ठिकाणी अलीकडेच नव्याने रुजू झालेले उपवनसंरक्षक शर्मा यांनी यासाठी प्रयत्न केले आहेत. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास दोन्ही कुटुंबांच्या नातेवाइकांना शासनाकडून मदत होऊ शकते..सिंधुदुर्गात गव्यांमुळे वाहनचालकांच्या अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. ही बाब विचारात घेऊन आम्ही लोखंडी कुंपणाचा पर्याय निवडला आहे. सद्य:स्थितीत पायलट प्रोजेक्ट म्हणून माजगाव येथील (कै.) भाईसाहेब सावंत समाधी परिसरात, जिथे वन विभागाची हद्द सुरू होते, तेथे काही किलोमीटरचे मजबूत लोखंडी कुंपण उभारले जाईल. यामुळे वनक्षेत्रातून येणारा गवा थेट रस्त्यावर न जाता नाल्यातून किंवा पुन्हा जंगलात परतु शकेल, ज्यामुळे अपघातांचे प्रमाण निश्चितच कमी होईल.- मिलिश शर्मा,.उपवनसंरक्षक, सावंतवाडी अपघात रोखणे शक्य!अनेकदा अशा अपघातांनंतर वनविभागाचे कर्मचारी आणि स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये वादाचे प्रसंगही घडले आहेत. मात्र, शासन नियमांपुढे वन विभागाचे कर्मचारी हतबल असल्याचे दिसून येते. यावर मार्ग काढण्यासाठी वन विभागाने आता पुढाकार घेतला असून, ज्या ठिकाणांहून गवे रस्ता ओलांडतात, अशा ठिकाणी मजबूत आणि उंच लोखंडी कुंपण उभारण्यात येणार आहे. .यामुळे समोरून येणारा गवा थेट रस्त्यावर न येता, कुंपणामुळे अडवला जाईल आणि तो अन्य पर्यायी मार्गाने जाण्याचा प्रयत्न करेल. यातून रस्ते अपघात रोखणे शक्य होईल, असा विश्वास वनविभागाने व्यक्त केला आहे.....तर सर्व अपघातप्रवण क्षेत्रांत कुंपण!हा प्रकल्प राबविताना खासगी जमिनीचा तांत्रिक प्रश्न समोर येत असल्याने प्रायोगिक तत्त्वावर माजगावची निवड करण्यात आली आहे. या संदर्भात वन विभाग लवकरच सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी चर्चा करणार आहे. .सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून आवश्यक सहकार्य आणि परवानगी मिळाल्यास, जिल्ह्यातील सर्व अपघातप्रवण क्षेत्रांत वन विभाग अशी कुंपणे उभारणार आहे, जेणेकरून भविष्यातील अपघात टाळण्यास मोठी मदत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.