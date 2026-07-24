Raigad Flood Tribute: जांभूळपाडा महापुराला ३७ वर्षे; अंबा नदी प्रलयातील ८० जणांना स्मृतिस्तंभाजवळ अश्रुपूर्ण श्रद्धांजली

पाली : सुधागड तालुक्यातील जांभूळपाडा येथील अंबा नदीला 23 जुलै 1989 रोजीच्या मध्यरात्री आलेल्या विनाशकारी महापुराला शुक्रवारी (ता. 24) 37 वर्षे पूर्ण झाली. या प्रलयात गतप्राण झालेल्या 80 ग्रामस्थांच्या स्मृती उजळवण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या स्मृतिस्तंभाजवळ ग्रामस्थ, शासकीय अधिकारी आणि विद्यार्थ्यांनी साश्रू नयनांनी भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली..दुर्दैवाचे दशावतार काय असतात आणि एका रात्रीत निसर्गाच्या कोपाने संपूर्ण गाव कसे उद्ध्वस्त होऊ शकते, याचा अत्यंत भयावह प्रत्यय 37 वर्षांपूर्वी जांभूळपाडावासीयांनी घेतला होता. आजही या महाप्रलयाच्या साक्षीदारांना ती घटना आठवली की अंगावर शहारे येतात आणि डोळ्यांत अश्रू उभे राहतात. या महापुरात अनेकांनी पत्नी, मुले, भाऊ, बहीण, भाची असे रक्ताचे नातेवाईक गमावले, तर कित्येकांचे संसार क्षणात नेस्तनाभूत झाले..एका रात्रीत संपूर्ण जांभूळपाडा गाव जमिनीदोस्त झाले. रस्ते, मंदिरे, शाळा, घरे सर्वकाही पुराच्या दाढेत सापडले. ठिकठिकाणी झाडांना व खिडक्यांना मृतदेह अडकलेले भयावह दृश्य होते. निसर्गाच्या या प्रलयाने संपूर्ण परिसर सुन्न आणि भयभीत करून टाकला होता..त्या काळरात्रीच्या दुःखाश्रूंना वाट मोकळी करून देताना स्थानिक नागरिक जे. बी. पाटील म्हणाले, 23 जुलै 1989 ची रात्र जांभूळपाडा गावाच्या दृष्टीने काळरात्र ठरली. निसर्गाचा कोप आणि आभाळ फाटणे काय असते, याचा थरार आम्ही अनुभवला. मुंबईवरून कुटुंबासह परतलो तेव्हा नदीला फारसे पाणी नव्हते. मात्र मध्यरात्री अडीच वाजता घरात थेट पाच फूट पाणी शिरले. बघता बघता पाण्याची पातळी आठ ते नऊ फुटांवर पोहोचली. यात माझ्या हातातून बायकोचा हात निसटला आणि ती डोळ्यांसमोर वाहून गेली. तिच्यासोबत पोटातील आठ महिन्यांचे बाळही गेले. मी आणि माझी अडीच वर्षांची मुलगी एका झाडाला अडकल्याने वाचलो. दुसऱ्या दिवशी बबन घरत व ग्रामस्थांनी आम्हाला बाहेर काढले. स्वयंपाकघराच्या खिडकीला लटकून राहिल्याने आई आणि भाची वाचल्या, पण संसार मात्र पूर्णपणे उघड्यावर पडला. शासकीय नोंदीनुसार मृतांचा आकडा 80 असला तरी प्रत्यक्षात शेकडो लोकांनी जीव गमावला होता. या पुराची झळ पालीसह आसपासच्या इतर गावांनाही बसली होती..स्मृतिस्तंभाजवळ आयोजित कार्यक्रमास तहसीलदार उत्तम कुंभार, दिलीप अभ्यंकर, उपसरपंच अरुणा दळवी, ग्रामपंचायत सदस्य सुशील मालुसरे, पोलिस निरीक्षक उत्तम रिकामे, सहा. पोलिस निरीक्षक संजय पाटील, आबा बहाडकर, मिलिंद बहाडकर, प्राचार्य हणमंत चव्हाण, भारती शेळके , ग्रामस्थ तसेच आत्मोन्नती विद्यामंदिर चे विद्यार्थी यांच्यासह अनेक ग्रामस्थ उपस्थित होते..मदतीचा ओघ अन् पुनर्वसननेस्तनाभूत झालेल्या गावाला सावरण्यासाठी चारही बाजूंनी मदतीचा ओघ सुरू झाला. शासकीय मदतही विनाविलंब पोहोचली. स्थानिक कार्यकर्त्यांनी सर्व मदत शाळेत जमा करून पीडितांपर्यंत युद्धपातळीवर पोहोचवली. त्यानंतर पाच ते सात वर्षांच्या कालावधीत पुनर्वसनाची विविध विधायक कामे पूर्ण होऊन जांभूळपाडा गाव पुन्हा जिद्दीने उभे राहिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.